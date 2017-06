Banaan! Progressieve boetes voor scheurneuzen

Minister Stef Blok heeft snode plannen.

Die vooral het oproken van rubber belastinggeld tot doel lijken te hebben. De man die de stoelendans voor de positie als minister van Veiligheid en Justitie gewonnen heeft, denkt namelijk dat een progressief boetesysteem ten goede kan komen aan de verkeersveiligheid.

Om een en ander verder te verkennen heeft Blok volgens een persbericht van de Rijksoverheid ‘de organisaties in de keten gevraagd een uitvoeringstoets te doen naar de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en handhaafbaarheid van een progressief boetestelsel binnen de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)’. De betreffende organisaties waar het om gaat zijn het Openbaar Ministerie (OM), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de politie en de rechtspraak.

De aanleiding voor het nadere onderzoek is een recent onderzoek dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC). Jaja, er wordt weer heel wat onderzocht door alle ambtelijke afkortingen.

De SWOV concludeerde dat een progressief boetesysteem tot vijf procent minder doden en twee procent minder ernstig gewonden in het verkeer zou kunnen leiden. Zoals elk onderzoek zijn de resultaten gebaseerd op aannames over het verband tussen boetehoogte en gedrag. Wat ons betreft betekent dat simpelweg dat het onderzoeksresultaat afhangt van de aanname dat mensen veiliger gaan rijden als ze het risico lopen ontiegelijk zwaar bekeurd te worden. Maar de bureaucraten in kwestie zullen ongetwijfeld zorgvuldig te werk zijn gegaan…

Er is echter ook nog een vooronderzoek gedaan naar wat het invoeren van een progressief boetesysteem voor impact zou hebben op de dagelijkse boete-praktijk. Daarin kwamen direct een aantal nadelen naar voren. Ten eerste zou het systeem veel duurder worden als de hoogte van elke boete bepaald moet worden voor een gegeven individu op basis van diens boete-historie. Ten tweede zijn boetes in Nederland gebonden aan een kenteken. Daardoor ben je het bokkie als je je auto uitleent aan je vader en die er een dikke prent mee scoort.

Ondanks het twijfelachtige voordeel van het systeem en de duidelijk nadelen, vindt minister Blok het dus een puik idee om verder onderzoek te doen. De kamer zal te zijner tijd ingelicht worden over de bevindingen.