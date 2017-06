Tesla bereikt indrukwekkende mijlpaal

Wie had dat ooit kunnen bedenken..

Het Amerikaanse Tesla werd opgericht in 2003, maar werd pas in 2008 ├ęcht bekend met de Roadster. De dakloze tweezitter was behoorlijk succesvol. Daarna kwam de Model S (aankoopadvies) en dit is tot nu toe het belangrijkste model voor Tesla geweest. Het lukte de relatief nieuwe autofabrikant om met deze auto een serieuze concurrent te zijn voor de gevestigde orde.

Het succes van Tesla zette door en door en vandaag weet InsideEV’s te melden dat de Amerikaanse autofabrikant een indrukwekkende mijlpaal heeft bereikt in de Verenigde Staten. Tesla heeft er namelijk 100.000 Model S’en verkocht. De teller stond de afgelopen maand op 99.932 verkochte exemplaren.

De elektrische sedan wordt sinds 2012 verkocht. Wat dat betreft is 100k verkopen wellicht niet mega-indrukwekkend, maar vergeet niet dat de Model S een auto is in het duurdere segment. Dit jaar zal de nieuwe Model 3 zijn opwachting maken, die in vergelijking met zijn broer een stuk voordeliger zal zijn. Of de nieuwe instapper van Tesla de Model S gaat overtreffen? De tijd zal het leren.

Fotocredit: @Kuifje op Autojunk