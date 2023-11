De bizarre reden waarom deze Belgische politie-Tesla al 4 jaar stilstaat

Bureaucratie is een mooi iets.

In de categorie: je gelooft nooit wat er toen gebeurde! Alleen is het nu geen keiharde clickbait, maar gewoon de realiteit. De politie van Zaventem in België heeft al vier jaar de beschikking tot een Tesla Model X in het wagenpark. Er is echter geen kilometer mee gereden. Bizar, maar waar.

Tesla Model X politie

De Tesla staat inderdaad al jaren te verstoffen in de parkeergarage van het politiekorps. Het heeft alles te maken met bureaucratie. De auto is door de Belgische politie niet direct via Tesla gekocht, maar via een in Nederland ingeschreven leasingbedrijf. Door deze constructie kan er geen vereiste Belgisch inschrijvingsbewijs worden afgegeven.

Waarom dit jaren duurt? Het leasingbedrijf waar de Belgische politie deze Tesla Model X heeft afgenomen is failliet. Inmiddels loopt er een rechtszaak en hoopt de gemeente Zaventem zo toch een inschrijvingsbewijs te kunnen regelen. Zoals wel vaker met dit soort administratieve ellende is dit niet in een paar weken opgelost. De Tesla Model X werd in 2019 aangekocht en heeft sindsdien nog geen minuut als politieauto gefunctioneerd.

De levering verliep sowieso niet lekker. Deze werd namelijk uitgesteld. Als reden gaf het bedrijf het coronavirus op. Mooie tijd was dat in 2020 en 2021. Je kon corona overal de schuld van geven. In oktober ’20 stelde de gemeente Zaventem het bedrijf dan ook in gebreke voor het niet nakomen van afspraken. De rechtbank gaf toen de gemeente gelijk. Het bedrijf moést leveren van de rechter en daarbovenop kwam een schadevergoeding van 50.000 euro.

Er hangt dus een naar verhaal rondom de eenzame Tesla Model X. Zonde van de auto, maar ook zonde van het geld. De gemeente Zaventem heeft 120.000 euro betaald voor de prijzige politieauto. De Tesla Model X maakte onderdeel uit van een aanbesteding. De politie in Zaventem was op zoek naar twee elektrische auto’s en het Nederlandse bedrijf kwam als beste uit de bus om de voertuigen te leveren. Van de twee EV’s is er slechts eentje operationeel.

Een voormalige korpschef die bij het dossier betrokken was heeft er alsnog goede hoop op dat de Tesla Model X na al die jaren toch nog dienst gaat doen als politieauto. Volgens hem kan het niet nog eens maanden gaan duren. De bal ligt nu bij de curator in deze zaak.

Via VRT, met dank aan Hans voor de tip!