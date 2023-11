Paniek bij Viaplay: op zoek naar geld

Hey, had Viaplay niet een deadline vandaag? Inderdaad en die is niet gehaald.

Dat het niet helemaal lekker loopt bij Viaplay mag ondertussen duidelijk zijn. Het loopt niet helemaal als verwacht bij de streamingsdienst. Nu kennen wij het in Nederland natuurlijk vooral van de F1 rechten en de uitzendingen waar iedereen een mening over heeft (Ja ook wij af en toe).

Maar Viaplay is niet alleen in Nederland actief. Waar klanten massaal opzeggen.Het gaat niet zoals gewenst met de inkomsten en daardoor is de (her)financiering voor de komende tijd een heikel onderwerp. Wie gaat alle gaten financieel dichtlopen? Zijn dit de aandeelhouders die geld moeten bijstorten of moet het geld extern worden opgehaald?

Nu komt vandaag het nieuws van Viaplay zelf dat ze voor de tweede keer de publicatie van de kwartaalcijfers heeft uitgesteld. Ze zeggen zelf nog even tijd nodig te hebben. Het huiswerk is bijna af, maar ik ben het thuis vergeten, dat niveau. In de corporate newsroom van Viaplay werd het als volgt geformuleerd.

Viaplay Group today announced that its Board of Directors has decided to reschedule the publication of its Q3 2023 financial results to after close of trading on NASDAQ Stockholm on Thursday 30 November, in order to continue discussions with its largest shareholders, debt providers and bondholders regarding the potential recapitalisation of the Group.

Viaplay 29-11-2023 op haar eigen website