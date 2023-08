Jij raadt nooit om welke reden mensen hun Tesla wegdoen

Nee. Ze doen hun Tesla niet weg vanwege de panelgaps. Het is iets anders.

Je kunt van Tesla zeggen wat je wil, maar ze doen het verdraaid goed. Vanuit het niets opgeklommen naar een van de best verkopende fabrikanten ter wereld. En dat in een relatief korte tijd.

Bovendien is het merk nog steeds toonaangevend als het aankomt op de techniek, zowel met de accu’s, acceleratietijden, actieradius én het supercharger netwerk. Maar toch zijn er best wat mensen die hun Tesla voortijdig van de hand doen. Maar jij raadt nooit waarom.

Denken wij tenminste…

Hierom doen mensen hun Tesla weg

Ja, want er zijn ook heus wel nadelen aan een Tesla op te noemen. Plenty zelfs. Laten we vooral beginnen met de bouwkwaliteit. Die is over het algemeen namelijk niet zo heel goed te noemen. Ze vallen nog net niet uit elkaar, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op.

Ook de OTA-software updates doen niet altijd wat ze moeten doen. In sommige gevallen begint de auto zichzelf ineens te updaten en kun je geen kant meer op. Maar dat is niet de reden dat veel mensen hun tesla weg doen.

Nee. Dat komt door de eigenaar van het bedrijf. Door Elon Musk dus. Het AD schrijft namelijk dat ruim een vijfde van de mensen hun Tesla weg heeft gedaan vanwege de uitspraken van Elon. En dat terwijl hij daar niets aan kan doen.

Hij heeft namelijk het syndroom van Asperger, waardoor hij sociaal gezien niet de handigste is. En dat merken we keer op keer. Persoonlijk kan ik zijn rare fratsen wel waarderen, maar daar is een groot deel van de bezitters van een Tesla het dus niet mee eens. Tja, moeten zij weten, toch?

Maar ach, denk maar zo, hoe meer sneeuwvlokjes hun jong gebruikte Tesla wegdoen, des te goedkoper wij er een kunnen scoren op de tweedehandsmarkt.

Iedereen blij!