Model Y in politie uitvoering is keiharde toekomst

De Tesla Model Y in politiespecificatie is de nieuwe CrownVic.

Vroeger had alk land zijn eigen politieauto. Althans, zo herinneren wij het ons. De Peugeot 309 in Frankrijk, de Lancia Prisma in Italië, de Mercedes E-Klasse in Duitsland en uiteraard de Volvo 340 in Nederland. Toegegeven, er waren er natuurlijk veel meer. In de Verenigde Staten was die twijfel er niet. Er was één politieauto voor een compleet continent: de Ford Crown Victoria.

Een grote sedan met ladderchassis, eenvoudige V8 en een zoeklicht op de zijkant. Ford maakte zelfs CrownVics in ‘Interceptor’-specificatie. Dus met ‘heavy duty’-onderstel, opgevoerde V8 en ander benodigdheden om de auto de ideale partner te maken voor de lokale ‘PD’.

Model Y

Nu de Crown Victoria al een tijdje met pensioen is, zijn het vooral Explorer SUV’s, alhoewel men in New York ook gebruik maakt van de Mustang Mach-E.

En als je dan toch een elektrische crossover gaat doen, waarom dan niet eentje van Tesla? Daar dacht Unplugged Performance aan. Unplugged Performance is een Tesla-tuner die elke model aanpakt en er wat dikkers van weet te maken. Hun laatste wapenfeit is de Tesla Model Y in Interceptor-specificatie.

Nu zullen er een paar sceptici zeggen dat een elektrische politie auto niet handig is, maar Unplugged Performance heeft eventjes zitten rekenen. Ze kwamen tot de conclusie dat de politieauto’s 60% van de brandstof besteden aan stationair draaien.

Dat is niet heel erg efficiënt. Nu moeten agenten de systemen blijven draaien (er zit een compleet computer- en communicatiesysteem in) en moeten ze klaar staan om er direct vandoor te gaan als ‘dispatch’ oproept.

De auto is voorzien van alle items die een politieauto in de VS nodig heeft. De eerste stad waar ze volledig overgaan op elektrische auto’s is South-Pasedena, in Californië. Binnenkort nemen ze de eerste Tesla’s in ontvangst van Unplugged Performance. Reken er maar op dat er velen zullen volgen.

Via: Carbuzz