De BMW 7 Serie is perfect in opa spec

Opa spec is de beste spec voor de BMW 7 Serie.

Het cliché luidde altijd dat als je een toplimo wil hebben om achterin te zitten, je het beste voor een S kon gaan. Als je zelf wilde sturen, dan was je beter bediend met een Siebener. Had je weinig verstand van proporties en het belang van een goede gewichtsverdeling, dan was de A8 eventueel nog een optie.

Zelfs als voormalig BMW-fanb00i, moet ik toegeven dat S lange tijd stiekem de beste F-segmenter was (en is). Behalve wellicht in de periode dat Mercedes begon met de W220 en BMW nog de fabeltastische E38 leverde. Al die dingen zijn subjectief natuurlijk, want er bestaat geen objectieve maat om het definitieve oordeel vast te stellen. Gelukkig maar, want dat maakt discussiëren over auto’s juist zo leuk. Laat ik toch proberen mijn eigen oordeel iets van ‘onderbouwing’ te geven: een S voegde meer toe boven een E dan een Siebener boven een Fünfer, IMHO.

Persoonlijk boeide mij die fictief objectieve redenatie echter niet zoveel. Als een D66-er die zichzelf verliest in nuance, zou ik ondanks het erkennen van de superioriteit van de Merc, gewoon opteren voor de Siebener. De S-en die me echt aanspreken (W126, W140) hebben het podium al lang verlaten. Zo’n ranke, slanke, opper-BMW spreekt meer tot mijn verbeelding dan de omgekeerde bananen die Mercedes sinds de W140 maakt.

Bij de facelift van de huidige Siebener was het echter even schrikken. Als een hongerige walvis op zoek naar plankton treedt de ‘zeven’ de wereld tegemoet. Hoe kan je zo’n hok nog op een manier uitvoeren dat er iets van ingetogen klasse overblijft? De oplossing is even simpel als beproefd: voer deze dikste BMW gewoon uit in opa spec.

Bij het doorgaans zo flamboyante Abu Dhabi Motors staat momenteel deze 750Li te shinen in Royal Burgundy. Het is niet zo mooi als het Sienarot op mijn E46 coupe, maar het komt in de buurt. Daarnaast is de geïnspireerde keuze gemaakt om Shadowline aan te vinken op de optielijst. De raamlijsten zijn daardoor niet blinkend chroom, maar chique ogen hoogglanzend zwart. Hulde. Voor de rest zit er wel een beetje veel chroom op, maar soit, het kan er mee door. Het is in ieder geval beter dan een -oh gruwel- zwarte grille.

Aan de binnenkant kiest opa uiteraard voor beige leder, in dit geval in de tint Zagora beige. De oude baas combineert dat met Papel Maser grijs hout. Klinkt niet als een geweldige combo, maar het werkt gewoon. Kortom, opa spec is de beste spec. Koop dan!!1!