Mercedes moet stoppen met het maken van deze auto

Kappen nou. Teken maar iets anders.

Mercedes is in allerlei opzichten lekker bezig. Vorig jaar prolongeerden ze hun titel van het grootste Duitse premium merk. In 2016 heroverde Das Haus deze eer voor het eerst in mensenheugenis op BMW. De forse afzet vertaalt zich ook in puike financiële cijfers en dat is goed nieuws voor iedereen die werkt bij het concern. Het gaat kortom, best lekker in Stuttgart.

We kunnen ook wel wat redenen verzinnen voor het nieuwe succes van het oude automerk. Na een lastige periode onder leiding van Vorstandsvorsitzender Jürgen Erich Schrempp, waarin het concern teveel wilde bezuinigen, is de kwaliteit van de producten weer op niveau. De kleinere auto’s van het merk zijn, met uitzondering van de B-Klasse, van saaie bejaardenmobielen getransformeerd tot hippe waggies voor flitsende junior managers en Famke Louise‘s. De interieurs van de luxemodellen voelen ook weer echt luxe aan. Hooguit kan je de vormgeving een tikje barok vinden. Tenslotte is er ook nog de AMG-divisie, met als speerpunt het zeer succesvolle F1-team. Dergelijk succes straalt bewust of onbewust toch altijd een beetje af op de huis-tuin-en-keuken modellen. Win on sunday, sell on monday…

Maar het is niet allemaal goed nieuws. Vele moderne Mercedessen hebben namelijk een onoverkomelijke fout in hun design. Het gaat niet om de ontiegelijke frontoverhang van de CLA, want hoe gruwelijk die ook is, heeft het meerendeel van de Mercs nog achterwielaandrijving. de CLA deelt echter wel ‘de fout’ met veel van zijn broertjes. Ik noem ‘m ‘de banaan des doods’.

De banaan des doods kende voor zover ik het kan herinneren zijn debuut op de W212. Normaal geven designers een auto vaak een van de neus naar de kont oplopende lijn mee, om een model ‘sportief’ te laten ogen. Mercedes koos bij de W212 echter voor een lijn die eerst oploopt -so far so good- maar daarna afloopt -NEIN!-, precies zoals bij een banaan. Kijk en gruwel:

Het resultaat is een enigszins afgezakte, slappe kont die vanuit sommige hoeken überhaupt niet op de auto lijkt te zitten. Niet wat je wil zien bij een mooie…auto. Ondanks dat Mercedes momenteel een andere designtaal heeft, is de banaanlijn gebleven. En daar alle modellen van het merk er hetzelfde uitzien, zit ‘ie potverdikke op alle sedans!





In iets minder mate worden ook de coupé’s en cabrio’s geafflicteerd door de verschrikkelijke aandoening:

Zodoende ben je dus simpelweg gedwongen om voor de Estates te gaan. De visuele massa van de dakkapel achterop, compenseert de naar beneden lopende lijn richting de achterkant enigszins:

Denk jij ook dat deze lijn ontstaan is toen de designer tijdens het tekenen wegglipte over een bananenschil, of vind je het design juist wel puik? Laat het weten, in de comments!