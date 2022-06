De BMW M2 wordt de laatste echte pure M

En dan vergeten we even die twee turbo’s op dat S58-blok… Maar de komende BMW M2 wordt de laatste echte pure M. Daarna is het over met de pret.

De omschakeling van benzine naar elektrisch gaat niet in elk segment even soepel. Als het gaat om compacte crossovers en dergelijke, maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Een elektromotor is fijner dan een 1.0 driecilinder turbo.

Maar in sportieve auto’s is het juist wat lastiger. EV’s zijn nogal zwaar en generiek qua karakter. Niet echt iets dat je wil bij een performance-model. Nu is het net als met laptops en smartphones: het heeft even wat tijd ontwikkeling nodig, dan worden ze vanzelf beter. Totdat moet je zoveel mogelijk genieten van de laatste generatie verbrandingsmotoren nu het nog kan.

M2 laatste echte echt pure M

Voor BMW is het duidelijk. De laatste echte pure M wordt de BMW M2. Natuurlijk, met een ‘pure’ M kun je je afvragen of er überhaupt wel turbo’s op mogen zitten.

Ach ja, in 2003 vonden we de M3 CSL niet puristisch genoeg vanwege diens SMG-II-transmissie. BMW CEO Frank van Meel laat weten dat de M2 de laatste der mohikanen zal zijn. Dat bevestigt hij aan Bimmer Today.

De M2 is de laatste M die enkel en alleen een verbrandingsmotor zal hebben. De M2 krijgt namelijk geen eens 48V-ondersteuning. Alle BMW M-modellen die ná de M2 geïntroduceerd gaan worden, krijgen wel een vorm van elektrische aandrijving mee.

Dat kan zijn in de milde vorm van een 48V-generator aan de transmissie. Ook plug-in hybrides en volledig elektrische M-modellen staan op het programma.

Goed voor puristen

De BMW M2 is sowieso wel een auto die goed ligt bij de puristen. Volgens Van Meel kiest ongeveer de helft van alle klanten namelijk voor de handgeschakelde versnellingsbak, de andere helft voor een automaat. De M2 is onlangs al gelekt, dus hopelijk hoeven we niet al te lang te wachten.

Er staan overigens nog voldoende dikke BMW’s op de planning. De M3 Touring en M4 CSL zullen het goed doen bij de petrolheads. Tevens komt de XM telkens dichterbij, een plug-in hybride crossover. Daar zal BMW er ongetwijfeld een hoop van gaan verkopen. Maar eerst dus die BMW M2, waarvan we al de bips konden zien. BMW bouwt de M2, net als de rest van de 2 Serie Coupé’s in Mexico.

