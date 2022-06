Waarom er nog geen elektrische Seats zijn

We hebben allemaal zin in elektrische Seats, maar toch is er nog geen een te vinden in de showrooms. Om met Keenan Jones te spreken: What up with that?

Afgelopen week werden we overspoeld met Cupra-nieuws. Het submerk kon een groot aantal nieuwe modellen aankondigen. Allemaal elektrisch of geëlektrificeerd. Natuurlijk, de marketing-praat (‘highly emotional’) was niet van de lucht. Maar toch, in een relatief korte tijd kan het submerk voorbij groeien aan het moedermerk.

Op dit moment verkoopt Cupra zo’n 80.000 auto’s per jaar, aanzienlijk minder dan het half miljoen van Seat. Echter, bij Cupra zijn de aantallen in rap tempo aan het stijgen, terwijl bij Seat de verkopen juist achteruit hollen. Is het niet tijd voor elektrische Seats?

Niet eenvoudig

Zo simpel ligt het niet. Dat bevestigt R&D baas Werner Tietz aan Autocar. volgens hem zijn de ontwikkelingskosten nog veel te hoog om een EV te kunnen rechtvaardigen. Eerst moet de elektrificatie van Cupra achter de rug zijn, dan pas kan Seat aan zijn eigen gamma denken.

Dan zitten we met een ander issue: pakt Cupra zo niet alle klanten af van Seat? Want in dat geval is het merk compleet overbodig. Gelukkig schijnt dat mee te vallen. Volgens Tietz is de overlap ‘minimaal’. Dat is op dit moment zo’n 10-15%. Cupra opereert in een iets hoger gedeelte van de markt en kent dus een andere klantenkring.

Elektrische Seats wel onderweg

Ondanks dat de Seat Leon nog relatief vers is, zijn de Ateca (2016), Ibiza (2017) en Arona (ook 2017) al ietsje ouder. Het is dus hopen dat ze van VW een opvolger mogen ontwikkelen. Er is al sinds 2019 geen concept geweest die een hint geeft dat er toekomstplannen zijn.

Gelukkig kan Tietz wel melden dat Seat van Volkswagen gebruik mag maken van het MEB-platform, zowel de korte wielbasis als het standaard platform. Dus Seat mag pas als laatste – zelfs pas na vermeend budgetmerk Skoda – gebruik maken van de platforms.

Ironisch genoeg had Seat op de Salon van Genève in 2019 de Seat El-Born aangekondigd. Deze zagen we op de IAA weer naast de Seat Mii Electric. De El-Born is omgetoverd tot Cupra Born, de Seat Mii Electric is inmiddels alweer uit productie.

