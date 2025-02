De BMW M3 E9X is overrated en te duur

Ik ga even controversieel doen op het internet: betaal niet te veel voor de BMW M3 met V8, gezien de prijs van nu.

Onze hobby is er de afgelopen jaren niet voordeliger op geworden. Zelfs met torenhoge inflatie in het achterhoofd kun je niet anders concluderen dat auto’s prijzig zijn. Ook tweedehands auto’s die je jaren geleden voor een stuk minder pecunia’s op de kop kon tikken.

In dit artikel focus ik me vooral op de BMW M3 met V8. Handelaren proberen met de meest fantastische bewoordingen hun waar te slijten. Want eerlijk, wat is zo’n oude M3 (2007-2013) het nou echt waard? De laatste met een atmosferische V8. De eerste en de laatste met V8. De superlatieven vliegen je om de oren. Klinkt fantastisch op het internet natuurlijk.

BMW M3 V8 prijs

De economische waarde van een BMW M3 met V8 is een moeilijke. Kijk maar naar het aanbod op Marktplaats. Er is geen rode draad in de prijs te ontdekken. Het begint bij 31.950 euro voor een cabrio uit 2009 met 189.000 km gedraaid. Echter voor een paar duizend euro meer (34.999 euro) heb je eenzelfde cabrio, maar dan uit 2011 met 137.723 km op de teller. Aan de andere kant van het spectrum een coupé, uit 2009 met 139.268 km voor.. 48.950 euro. Telkens kleine verschillen in uitvoeren, jaartal en kilometers. Maar enorme verschillen in vraagprijs. De één rooskleuriger dan de ander.

Dit exemplaar..

De auto op de foto’s zit er een beetje tussenin. Zwart, cabrio, 142.000 km gedraaid, uit 2010 (dus de feestlift LCI) en je mag hem meenemen voor 36.900 euro. Dit is een uitvoering waar ik het nog het meest hebberig van krijg. Open toeren met V8-sound, DCT voor het gemak en een mooi interieur met een kleurtje.

Het is ook een verdraaid lastige. Wat is het nu waard? Ja, wat de gek er voor geeft natuurlijk. Afgezien van een zeldzamere sedan of een speciale editie is de M3 gewoon in duizendtallen van de band gerold.

Zoals sommigen van jullie weten heb ik er jaren geleden eentje gehad. Gelukkig nog in tijden voor al deze flauwekul. Voor een aankoop- en later inruilprijs rond de 25 mille. Een 2008 auto, met handbak en een kilometerstand van zo’n 137.000 uit mijn hoofd. Om dan nu prijzen van meer dan 45k te betalen voor zo’n dreier? Nee joh, niet doen.

Nadeeltjes

Het is een fantastische auto, maar laten we realistisch zijn. De handbak is vrij loom en zwaar. Komt niet eens in de buurt van hoe de Japanners het doen met een MX-5 of een Type R. Bovendien moet je de V8 uitwringen om er echt van te genieten. Het koppel onderin is allesbehalve indrukwekkend, wat voor normale ritten op de openbare weg echt niet zo grandioos is. De S55, opvolger van de atmosferische V8, werd met zijn introductie gehaat om de toevoeging van twee turbo’s en het schrappen van twee cilinders. Iedereen en zijn oma weet inmiddels dat het veel lekkerder is in normaal verkeer om op koppel met hulp van de turbo’s te rijden.

Zoals ik in de intro omschreef. Het is vast een controversieel verhaal voor sommige autoliefhebbers. Op het internet, waar atmosferische motoren fantastisch zijn. Waar handbakken het ultieme zijn. En hoe ouder een auto is, hoe beter natuurlijk. In de echte wereld: not so much. Begrijp me niet verkeerd. De BMW M3 V8 heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart, voor de prijs die ik ervoor betaald heb.

Maar 45.000 euri’s of meer voor deze auto? Je mag ‘m houden. Laat vooral in de comments weten wat jouw mening is. Misschien ben je het keihard met me oneens. Dat mag.