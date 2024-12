Koop een M3 Touring met matchende dakkoffer op Marktplaats

Winterbandjes eronder en op naar Oostenrijk!

Een M3 Touring is de droomauto van menig huisvader. Een dikke zes-in-lijn met 510 pk, voortreffelijke rijeigenschappen en genoeg ruimte, wat wil je nog meer? Oké… een mooie grille, maar dat is dan ook het enige wat eraan ontbreekt.

Als ideale all-rounder is de M3 Touring ook uitstekend geschikt voor de wintersport, des te meer omdat ‘ie standaard xDrive heeft. Op Marktplaats hebben we een M3 Touring gevonden waar de Thule-dakkoffer alvast gemonteerd is.

Dit is niet zomaar een grijze dakkoffer, deze is gespoten in de kleur Dravitgrau Metallic, toevallig ook de kleur van de auto. Deze donkergrijze kleur krijgt een gouden gloed als de zon er op schijnt. Daarmee kun je dus echt de blits maken in Oostenrijk.

Naast de dakkoffer is deze M3 Touring nog voorzien van diverse andere accessoires. De auto is voorzien van diverse extra carbon onderdelen (inclusief handige sneeuwschuiver), een CSL-grille en Wheelforce-velgen in 20 en 21 inch. Ook is deze M3 verlaagd met H&R-veren. Dat is dan weer wat minder handig op wintersport. En er moet nog even winterrubber onder, want hij staat nu op Michelin Pilot Sport 4 S-banden.

Af fabriek was deze M3 Touring ook al aardig rijk uitgerust, onder andere met het M Race Track Pack á €18.500. Dit bestaat onder meer uit carbon kuipstoelen, carbon-keramische remmen en het M Driver’s Pack, waarmee de begrenzer wordt verhoogd naar 280 km/u.

Je voelt ‘m al aankomen: dit is niet de goedkoopste M3 Touring. Er wordt op Marktplaats €169.900 voor gevraagd, met 23.935 km op de teller. Voor dat geld heb je ook een gloednieuwe M3 Touring. Of een gloednieuwe M5 Touring, want die is goedkoper dan een M3…