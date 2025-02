Heeft zo’n EMG-cursus nou eigenlijk zin?

Onze zuiderburen hebben eens gekeken wat de effecten van zo’n EMG-cursus zijn.

Misdraag jij je ernstig in het verkeer in Nederland dan kun je een verplichte EMG-cursus opgelegd krijgen. Kost je meer dan 1.000 euro en leer je opnieuw de normen en waarden van het autorijden. Ook in Vlaanderen heeft justitie zo’n gedragstraining, ze hebben daar ook de cijfers paraat van het effect daarvan.

De afgelopen jaren is de Vlaamse variant van de EMG-cursus vaker opgelegd. In 2020 gingen 881 automobilisten naar de verplichte training. In 2024 werd de gedragstraining maar liefst 1.990 keer opgelegd. Uit cijfers van Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Justitie, blijkt dat men minder vaak in de fout gaat na het volgen van zo’n cursus. Daarover bericht HLN.

In Vlaanderen is het de politierechter die zo’n cursus kan opleggen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een ernstige snelheidsovertreding, het rijden onder invloed van alcohol of drugs of vanwege verkeersagressie.

Het Vlaamse verkeersinstituut Vias organiseert de training en de cursist moet wekenlang in totaal 20 uur aanwezig zijn. Na afloop is het de bedoeling dat de cursist echt zijn gedrag heeft verbeterd. Ze krijgen zelfs te horen of ze geslaagd zijn of niet, in 90 procent van de gevallen slagen ze ook inderdaad. Goed gedaan jochie of meissie, je mag weer meedoen.

In Nederland duurt een EMG-cursus zeven weken. Er zijn twee bijeenkomsten van vier uur waar deelnemers een cursus krijgen over gedrag en verkeer. Daarnaast omvat de cursus een persoonlijk gesprek van een uur en een bijeenkomst van een hele dag (van 9.00 tot 16.30 uur).

De opgelegde EMG-cursussen in Vlaanderen per regio zien er als volgt uit. In Vlaams-Brabant werden de meeste trainingen uitgedeeld.

Vlaams-Brabant (695)

Antwerpen (400)

West-Vlaanderen (366)

Limburg (343)

Oost-Vlaanderen (186)

41 procent van de overtreders komt minder vaak opnieuw in de rechtbank terecht in vergelijking met overtreders die alleen een boete hebben gehad. De cursus heeft dus wel degenlijk zin, is een conclusie die je aan de cijfers mag verbinden.

Foto: is het nou AMG of EMG-cursus?