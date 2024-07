Ook de BMW M3 F80 is tegenwoordig betaalbaar

Je zou de BMW M3 F80 betaalbaar gaan noemen.

Het is een beetje de vergeten generatie als het gaat om de BMW M3, de F80. Nu is dat vaker het geval met de generatie die 10 jaar oud is. De E30 is altijd duur geweest, de E36 stijgt behoorlijk en een fatsoenlijk geprijsde E46 ga je niet meer vinden. Er was een tijd dat je ze voor 15 mille kon oppikken.

Ook de E90 in een goede specificatie is niet meer heel erg goedkoop. Nu kun je af en toe nog wel een koopje vinden qua M3’s, maar dan zit je vaak met wat uitdagingen (lagerschalen, waterpomp, injectoren en ga zo maar door).

BMW M3 F80

Nee, vandaag focussen we ons even op de BMW M3 van de F80-generatie. Dit was de eerste generatie M3 waarbij het ontwikkelingsnummer afweek van de normale 3 Serie. Net als de M3 E90 heeft de BMW M3 F80 de neus van de coupé-variant. Hierdoor is het verschil tussen de 335i met M Sport pakket en M3 behoorlijk groot, slim gedaan van BMW.

We gingen eventjes naar de goedkoopste M3 van Nederland op Marktplaats en kwamen op deze auto uit! We willen als eerste even een pluim aan de verkoper aan bieden. Deze BMW M3 F80 is namelijk een BTW-auto, maar de prijs is inclusief van BTW!!! Helaas komt het maar al te vaak voor dat de vermelde prijzen dan exclusief BTW zijn, ook al is het niet toegestaan.

De con figuratie van de goedkoopste M3 van Nederland is niet heel erg bijzonder: parelmoer wit met achteraf gespoten 437M-wielen en BMW Performance-achterlichten. Nu kan ondergetekende een witte BMW waarderen, uiteraard. Het interieur is relatief behoudend: zwart kippenleer (‘Dakota’) voor de speciale M Sportstoelen.

Uitrusting

Qua opties is de M3 prima uitgerust. We hebben het helaas te vaak over een BOMVOLLE FULL OPTIONS auto, maar je hebt alles wat je nodig hebt: Harman Kardan-audio, grote navi, lane departure warning, bipsverwarming, parkeersensoren met camera en een carbon dak.

Je koopt een BMW M3 F80 echter vanwege de prestaties. De S55 motor is goed voor 431 pk bij 5.500 toeren en en 550 Nm bij slechts 1.850 toeren. Daarmee kun je in slechts 4,1 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 250 km/u (begrensd uiteraard). Geinig: het gewicht is slechts 1.535 kg, slechts 35 kilo zwaarder dan een nieuwe 120i. Yup, auto’s worden zwaar. Interesse in deze BMW M3 F80? De advertentie kun je hier bekijken!

