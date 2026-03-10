De BMW M4 Maloo is misschien wel de gekste pickup ooit

Amerikaanse tuner verandert M4 Competition in een ute

Soms kom je auto’s tegen waarvan je denkt: dit kan onmogelijk een goed idee zijn geweest. En toch staat het ding er gewoon. Zo was het ook met deze BMW M4, die ooit een keurige coupé was maar inmiddels een compleet andere carrière heeft gekregen. Iemand besloot namelijk dat een sportcoupé eigenlijk ook prima dienst kan doen als pickup. Toch?

Dit is de M4 Maloo

Deze opvallende machine heet de M4 Maloo, een knipoog naar de legendarische Australische Utes. De auto werd gebouwd door het Amerikaanse bedrijf DinMann en verscheen voor het eerst op SEMA in 2022.

De basis is een ‘normale’ BMW M4 Competition G82. Aan de voorkant lijkt hij nog vrij normaal, al vallen de aangepaste voorlip en geventileerde spatborden wel vrij snel op. Pas wanneer je iets verder naar achter kijkt, wordt duidelijk dat er toch wel iets drastisch is veranderd. Het dak achter de stoelen is namelijk compleet weggezaagd, waardoor er wat ruimte vrij kwam voor een handige laadbak. Het resultaat is een extreem lage pickup die ergens tussen een sportwagen en een Australische ute in hangt.

Niet alleen uiterlijk vertoon

Alsof het uiterlijk nog niet opvallend genoeg was, kreeg de M4 Maloo ook een flinke dosis technische upgrades. Onder de motorkap zit onder andere een Wagner Tuning carbonfiber inlaatspruitstuk, samen met grotere turbo’s en een GTHaus-uitlaatsysteem.

Naast deze sappige hardware werd de Bimmer z’n ECU aangepast en rijdt die nu op E85 brandstof. Helaas is het exacte vermogen niet bekend gemaakt, maar het zal vast genoeg zijn voor wat je ook wil doen. Één ding is zeker, die banden kan je makkelijk in rook op laten gaan.

BMW heeft stiekem al eens pickups gebouwd

Het idee van een BMW pickup is trouwens minder absurd dan het op het eerste gezicht lijkt. In de afgelopen decennia heeft BMW namelijk zelf al een paar keer geëxperimenteerd met het concept. Zou bouwde de Duitse autobouwer in 1986 een unieke E30 M3 pickup, die vooral binnen de fabriek werd gebruikt om onderdelen rond te rijden. Oprecht helemaal geen slecht idee.

In 2011 moest ook een E92 M3 aan de verbouwing geloven, al was deze stiekem vooral bedoeld als uit de hand gelopen 1 aprilgrap. Later kwam BMW ook nog met een X7 pickup-concept om te laten zien wat de ingenieurs in huis hadden. Maar een echte productie-pickup met een M-logo? Dat is er nooit van gekomen. En dus moest de aftermarket het maar oplossen.

En wat kost zoiets dan?

Wie nu denkt: leuk project, maar dat blijft vast een eenmalige showauto, heeft het mis. De M4 Maloo staat namelijk gewoon te koop. De vraagprijs bedraagt iets meer dan 124.000 euro, terwijl een nieuwe M4 Competition in de Verenigde Staten ongeveer 72.000 euro kost. Met andere woorden: je betaalt ruim het dubbele voor een BMW waarvan iemand de zaag in het dak heeft gezet. Als je in Amerika woont in ieder geval, want in Nederland kostte die je gewoon rond de 130.000 euro.

De auto heeft momenteel zo’n 12.000 km op de teller. Of iemand daadwerkelijk zoveel geld wil neerleggen voor een M4-pickup is een beetje de vraag. Maar één ding is zeker: hier ga je waarschijnlijk niet snel een tweede van tegenkomen.