GP van China 2026: tijden en wat je moet weten!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de F1.

Mercedes had niet veel beter aan het nieuwe F1-tijdperk kunnen beginnen. De Duitse Silberpfeilen kwalificeerde én finishte op P1 en P2. Ook Ferrari deed goede zaken met plaatsen drie en vier. Op een leuk debuut van Lindblad en de eerste F1-punten ooit voor Audi was er verder weinig positiefs te melden uit Melbourne.

De manier van racen met de nieuwe auto’s kreeg een vrachtlading aan kritiek. Doordat de batterij zo’n grote rol speelt, is er geen sprake meer van harde duels, maar eerder van een potje EV-schaken. Dat moet anders, vindt ook de FIA en FOM. Er wordt al gekeken naar aanpassingen, maar die komen niet voor de GP van China, dus we gaan hetzelfde slag auto’s zien in Shanghai.

Hoe laat begint de GP China 2026?

Net als de twee voorgaande races op het Shanghai International Circuit is ook de GP van China 2026 een sprintweekend. Het zal interessant worden om te zien hoe de teams omgaan met de nieuwe auto’s in combinatie met maar één trainingssessie. Dit zijn de tijden waarop de F1-sessies verreden worden in aanloop naar de GP van China 2026.

Vrijdag 13 maart

04:30 – 05:30 | Vrije training 1

08:30 – 09:14 | Sprintkwalificatie

zaterdag 14 maart

04:00 – 05:00 | Sprintrace

08:00 – 09:00 | Kwalificatie (voor de race)

zondag 15 maart

08:00 | Race

GP China

De GP van China is inmiddels een vaste prik op de F1-kalender (zolang pandemieën er geen stokje voor steken zoals tussen 2020 en 2023). De eerste GP van China vond toch alweer plaats in 2004. Die editie werd gewonnen door Rubens Barrichello. Dat was toen wat later in het seizoen, dus ‘mocht’ de Braziliaan winnen van de superieure Michael Schumacher.

De GP van China is het meest gewonnen door een coureur met een Mercedes-motor achter zijn rug, maar liefst 9 keer. Qua coureurs is Lewis Hamilton het meest succesvol in China: hij won de race maar liefst 6 keer. Of ja, 6,5 keer. Zijn enige Ferrari-lichtpuntje vorig jaar was het winnen van de sprintrace.

Het Circuit: Shanghai International Circuit

Het strijdtoneel is het Shanghai International Circuit in het Jiading-district van Shanghai. Het is een typische Tilke-Tempel. Dat betekent een ruim opgezette baan met een paar interessante bochten, fraaie gebouwen en alle moderne faciliteiten die je je maar kunt wensen. Het betekent ook dat het een beetje anonieme en inwisselbare baan is.

Het circuit is 5,451 km lang, dus we moeten 56 ronden rijden voor 300 km (plus een ronde). In totaal leggen de heren coureurs 305,066 km af. Het record staat nog altijd op naam van Michael Schumacher, met een tijd van 1:32,238. Ondanks dat de baan niet bijster origineel overkomt, zitten er wel degelijk toffe secties in, met name de middensectie met bocht 7 en 8 zijn spectaculair. Inhalen is behoorlijk goed mogelijk.

Het interessantste deel van het circuit wordt dit jaar echter het lange rechte stuk. We hebben in Australië gezien hoe snel de batterij leeg kan zijn en je coureurs tegen ‘super clipping’ aanlopen. Bij dit fenomeen wordt een deel van het vermogen weggenomen bij de aandrijving en gebruikt voor het opladen van de batterij. Hierdoor verloren de auto’s richting de 50 km/u op een recht stuk. Dat was nog maar op een kort deel, nu moeten de auto’s het 1,2 kilometer lange rechte stuk in China heelhuids door zien te komen.

Terugblik: GP van China 2025

Net als dit jaar was de GP van China de tweede race van het seizoen in 2025. Zoals gezegd won Lewis Hamilton de sprintrace na eerder de sprintpole te hebben gepakt. Hamilton won met een voorsprong van bijna zeven seconden. Hij kon dit succes echter niet doorzetten in de hoofdgerecht. LH44 kwalificeert zich als vijfde en eindigt als zesde, maar wordt wegens een te dunne bodemplank gediskwalificeerd, net als teammaat Leclerc.

In de hoofdrace toont McLaren zich al in de tweede race van het seizoen de gedoodverfde kampioen. Oscar Piastri verkeert nog in topvorm. Hij rijdt het hele veld op een achterstand van meer dan negen seconden. McLaren-ploeggenoot Norris wordt tweede voor Russell en Verstappen.

Na deze race heeft Red Bull Racing al genoeg gezien van Liam Lawson. De arme Nieuw-Zeelander moet al na twee races voor het hoofdmacht plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Diens plek bij VCARB is voor Lawson.

Wat is de stand bij aanvang van de GP van China 2026?

Voor de coureursstand is het makkelijk rekenen voor we de GP van China ingaan. We nemen gewoon de uitslag van de GP van Australië en klaar is Kees. Tenminste, dat zou je zeggen. Lance Stroll finishte namelijk op maar liefst 15 (!) ronden achterstand van de leiders. Daardoor heeft hij niet 90 procent van de raceafstand gehaald en wordt Stroll niet geclassificeerd. Daardoor ontbreekt hij ook de huidige tussenstand, terwijl andere coureurs die zijn uitgevallen en daardoor niet binnen de 90 procent vallen wél worden gerankt. Ik heb het ook niet verzonnen.

Van die uitvallers wordt Hadjar het hoogst geclassificeerd ondanks dat hij het minst aantal ronden reed van de uitvallers die hebben meegedaan aan de GP, gevolgd door Piastri en Hülkenberg die niet eens meededen. Hè? Bij deze uitvallers heeft de FIA gekeken naar de kwalificatieresultaten. Op basis daarvan hebben deze coureurs hun plekjes in de tussenstand verdiend. Zo, weet je dat ook weer.

Positie Coureur Team Punten. 1 George Russell Mercedes 25 2 Kimi Antonelli Mercedes 18 3 Charles Leclerc Ferrari 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 12 5 Lando Norris McLaren 10 6 Max Verstappen Red Bull Racing 8 7 Oliver Bearman Haas F1 Team 6 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 9 Gabriel Bortoleto Audi 2 10 Pierre Gasly Alpine 1 11 Esteban Ocon Haas F1 Team 0 12 Alexander Albon Williams 0 13 Liam Lawson Racing Bulls 0 14 Franco Colapinto Alpine 0 15 Carlos Sainz Williams 0 16 Sergio Pérez Cadillac 0 17 Isack Hadjar Red Bull Racing 0 18 Oscar Piastri McLaren 0 19 Nico Hülkenberg Audi 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0 21 Valtteri Bottas Cadillac 0

Constructeursstand voor de GP van China 2026

Voor de tussenstand bij de constructeurs is gelukkig wat minder rekenwerk nodig. Mercedes heeft het maximaal aantal punten dankzij de 1-2 van Russell en Antonelli. Ferrari volgt met 27 punten en dan komen de teams waarvan maar één coureur in de punten finishte.

Positie Team Punten 1 Mercedes 43 2 Ferrari 27 3 McLaren 10 4 Red Bull Racing 8 5 Haas F1 Team 6 6 Racing Bulls 4 7 Audi 2 8 Alpine 1 9 Williams 0 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van China 2026?

Lewis Hamilton weet er alles van hoe verraderlijk de regen kan zijn in Shanghai. F1-volgers die ook in 2007 al naar de sport keken, weten waar ik op doel. Zulke taferelen gaan we dit jaar waarschijnlijk niet tegenkomen, maar het compleet uitsluiten doe ik ook niet aan de hand van de voorspellingen van Windy.

Vrijdag:

Op vrijdag hoeven we qua weer niet veel spectaculairs te verwachten. Het is met een temperatuur van 12 tot 15 graden Celsius niet warm, maar er is weinig tot geen bewolking waardoor het zonnetje vrij spel krijgt om het asfalt op te warmen.

Zaterdag:

Op zaterdag zien we eenzelfde weerbeeld waarbij het kwik zelfs kan oplopen tot 17 graden Celsius. Het waait echter wel wat harder dan een dag ervoor wat nog eventueel voor verraderlijke momenten kan zorgen voor de coureurs.

Zondag:

Op zondag houdt de temperatuur stand, maar vormen er zich wel wat wolken boven het Shanghai International Circuit. De wind blijft licht tot matig. Er zou volgens de huidige voorspellingen geen regen uit de bewolking moeten komen, maar je weet het maar nooit.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van China 2026?

Warempel! De bookies hadden het vorige week gewoon bij het rechte eind door Russell de laagste odds te geven. Na één race is het dan ook niet vreemd dat de Britse coureur weer als winnaar wordt voorspeld (x 1,72). De eerstvolgende coureur is Leclerc waarvoor je al een leukere winst terugkrijgt als je het goed hebt (x 6,5). Voorspel je goed dat Verstappen wint, dan krijg je tien keer je inzet.

Waar kan ik de GP van China 2026 bekijken?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken.

F1TV

Echte fans kijken F1 TV. In veel opzichten doet men dat vanwege het commentaar (liever hysterische Britten dan deze Melroy en deze Nelson). Maar eigenlijk is het grootste voordeel de programmering erom heen. De voor- en nabeschouwing zijn heerlijk uitgebreid en nerderig.

Viaplay

Het was eventjes wennen voor het publiek, maar inmiddels zijn Nelson en Melroy zijn tegenwoordig een vertrouwde stemmen voor de F1. @nicolas vindt het toffe peren en dat klopt ook wel. Bij een abonnementje op Viaplay krijg je F1TV er gratis bij. Plus allerlei films, series en andere sporten. Plus darts.

VPN

Met een VPN kun je in een ander land inloggen, toevallig waar Formule 1 races online wordt uitgezonden. Denk bijvoorbeeld aan RTL Luxembourg of ORF1.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom elke dag even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttienpagina’s vol mini-updates en scheten van Verstappen te moeten scrollen. Zoals waarom de starts in de F1 problemen vormen of wat er zo interessant is aan het F1-achterlicht in 2026.