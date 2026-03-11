Voor deze iconische Mercedes werd een onverwachte AMG-motor gebruikt

Niet te oud, niet te modern. Weer eens wat anders!

Restomods zijn niet bijzonder meer. Toch trekt dit exemplaar de aandacht. Want als je een oude Mercedes gaat opknappen met een moderne motor, dan is de kans groot dat je denkt aan de onverwoestbare 6.2 liter V8. Of misschien de moderne 4.0 biturbo V8. Deze zag je dan waarschijnlijk niet aankomen.

In North Carolina heeft het bedrijf Retro Designs een Mercedes-Benz 280SE uit 1969 gemoderniseerd. Waar de standaard 280SE ooit werd geleverd met een zescilinder, heeft Retro Designs gekozen voor een verrassende donor: een AMG-afkomstige C55 V8. Dat betekent ook veel meer power. De auto kreeg een nieuw chassis, inclusief een nieuwe ophanging en remmen van Brembo.

De achtcilinder in de C55 levert 367 pk en 510 Nm koppel. Anno 2026 niet overdadig, maar voor een klassieker uit 1969 is het juist goed zo. Het Amerikaanse bedrijf omschrijft dit dan ook als de snelste vintage 280SE ooit gebouwd. En aangezien het hier om een bedrijf uit de States gaat kunnen ze het natuurlijk niet laten om te zeggen dat velgen maar liefst 20.000 dollar hebben gekost. Toe maar. De velgen hebben centrale logo’s die rechtop blijven staan terwijl de velgen draaien. Net als een Rolls-Royce, of optioneel ook bij BMW is dat mogelijk tegenwoordig.

Deze restomod is gespoten in de kleur ‘Axalta Chromax XP Irish Green’ en in het interieur mochten ambachtslieden losgaan om er echt weer wat moois van te maken. De Benz uit 1969 oogt weer helemaal als nieuw.

Het moderniseren van een 280SE komt wel met een prijskaartje. Retro Designs zegt dat een ombouw zoals deze 500.000 dollar kost. Dat zijn geen misselijke bedragen. Maar goed. Dan heb je wel een vintage Benz met een enigszins moderne V8 die het elke dag keurig doet. Moet je maar denken.