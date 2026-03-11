Gewoon om te kijken waar je juist niet heen moet. Of wel, als je een tankpas hebt.

We raken er niet over uitgepraat en wat mij betreft volledig terecht; de huidige brandstofprijzen. Diesel is nog nooit zo duur geweest en benzine zit er ook niet ver vanaf. Dat zou natuurlijk kunnen veranderen als de overheid eens doet wat ze belooft en er wél eens is voor de bevolking, (Het kan wél, ome Rob) maar voorlopig is het drama.

Dus worden we overspoeld met tips waar je het goedkoopste kunt tanken. Of hoe je op andere manieren minder duur uit bent als je niet onder autorijden uitkomt. Maar wij van Autoblog.nl vinden het eigenlijk wel zielig voor het duurste tankstation van Nederland. Dat wordt helemaal niet genoemd en loopt daardoor heel veel aanloop mis.

Dit is het duurste tankstation van ons land

Of ligt het aan de prijzen dat het daar zo rustig is? Afijn, de duurste pomp van Nederland ligt volgens de gezaghebbende Stentor aan de A6, vlakbij Urk. De Esso daar vraagt € 2,559 voor een liter diesel en een ook niet misselijke € 2.489 voor een liter E5.

En dus is het stil aan de pomp. De auto’s die er wél stoppen hebben óf een tankpas -en een boze Freek van Finance- of komen alleen maar even een frikandelbroodje of een Red Bull scoren. Maar tanken wordt bijna niet gedaan daar aan de A6.

Niet het tankstation uit het verhaal, maar ook hier doodse stilte aan de pomp…

En dan qua een stukje service naar de mensen toe, waar tank je dan het goedkoopst? Met het risico dat ik zoals zo vaak keihard terecht word gesteld in de reacties, volgens mijn bronnen is dat de Esso aan het absolute begin van de A2, Amsterdam uit. Daar betaal je net iets meer dan 2 euro en 1 cent voor een liter E5.

Maar met de huidige situatie weet je het maar nooit, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat ook dit tankstation er op het moment van lezen weer een paar centen bij heeft gedaan. Voor echt voordelig tanken kun je het beste gewoon nog steeds naar België, daar wordt het nooit duurder dan 1,68, leerden we vanmiddag.

Kun je meteen even langs de frituur. Gewoon, omdat het lekker is. En je bent er tenslotte toch!