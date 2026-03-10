Pas op: Accutests zijn niet altijd betrouwbaar en dat maakt oplichting kinderlijk eenvoudig

Een tweedehands elektrische auto kopen blijft een gok, zelfs met een goede accutest.
Als je in de markt bent voor een tweedehands elektrische auto, zou je eigenlijk allen naar EV’s moeten kijken die met een accutest geleverd worden. Het is de enige manier om enige indicatie te krijgen van de staat van het accupakket en of hij nog langer mee kan of dat de auto eigenlijk al economisch total-loss is. Maar zo’n accutest is ook niet zaligmakend, helaas.
Leaf met kapotte accu is helemaal niet kapot
Daar kwamen onze vrienden van Bright achter toen ze met een Nissan Leaf met een stukkende accu aan de lader stonden. De lader gaf een andere capaciteit aan dan de auto deed. Tijd dus om eens nader onderzoek te doen. De auto zelf gaf aan dat er niets aan de hand was. Externe tests moesten meer inzicht geven, maar deden dat lang niet allemaal.
Om te beginnen stapte Bright naar de Nissan-dealer. Daar kreeg het na een statische test te horen dat er inderdaad niets met de accu aan de hand was. Daar bleef het niet bij, want de redactie deed ook zelf enkele zogenaamde ‘Flash Tests’ om meer inzicht te krijgen. Bij dit soort tests wordt de auto enkel stilstaand uitgelezen. Deze verzamelde data wordt in veel gevallen vergeleken met een database vol andere resultaten van andere auto’s. Hieruit rol vervolgens een redelijk goed beeld van de staat van het accupakket.
Het blijkt dat ook hier nogal wat verschil in zit. Aanbieders Bosch en Moba zagen inderdaad wat capaciteitsverlies, maar merkten voor de rest niets op. Aviloo kwam als enige met een alarm dat de accu stuk was. Specifieker nog: cel 13 had problemen.
Duurtests zijn beter, maar lastiger
Bright deed daarnaast ook nog enkele duurtests. Hierbij moet een auto volledig opgeladen worden en vervolgens tot 10 procent of minder leeggereden worden, terwijl er over die periode data wordt uitgelezen. Deze tests kunnen op celniveau meten wat er in de accu gebeurt. En daar kwam het euvel echt naar boven. De Leaf had een kapotte module en daardoor nog slechts 65 procent capaciteit over.
De grote verschillen in accutests tonen aan dat er nog veel te winnen valt op betrouwbaarheid en accuraatheid. Of zoals Bright het zelf zegt: ze hadden de Leaf keihard met een accutest kunnen verkopen die een 100 procent gezonde accu aantoont, terwijl dit absoluut niet het geval was.
Flash tests zijn de norm en dat is een probleem
In de perfecte wereld zou je eigenlijk willen dat elke auto wordt afgeleverd met een rapport dat afkomstig is uit een duurtest. Maar daar zit een knelpunt, want dat kost veel tijd en dus veel geld. Verkopers gaan niet met elke auto die ze binnenkrijgen een complete accu leegrijden. De Flash Tests zijn daardoor op dit moment de norm aan het worden. Helaas zijn deze ook het minst betrouwbaar.
In het beste geval zou je zelf een duurtest kunnen doen voor of nadat je een auto hebt gekocht. Alleen op deze manier kan je er zeker van zijn dat het accupakket inderdaad in de gerapporteerde staat verkeert.
Reacties
b00st zegt
Hey ik heb interesse in tweedehands EV x, is het goed als ik even een testrit van 500km doe? Thanks, tot volgende week!
drtwism zegt
Dit is natuurlijk hartstikke leuk verzonnen, maar in de praktijk volledig onhaalbaar. Een proefrit van een paar honderd KM is echt niet te doen, zowel niet voor de koper als de verkoper. Maar dat is het al jaren niet, en niet eens specifiek op accu’s, daarom dat er zoiets als garantie in het leven geroepen is voor zaken die je niet kunt constateren bij een proefrit maar wel als je de auto een paar weken/maanden hebt ;-)
Overigens beginnen wel steeds meer particulieren te vragen om SOH rapporten. Nog nooit meegemaakt dat er een meting niet goed uit kwam. Snap dat voor particulieren dit het enige is wat echt meetbaar is aan een grote uitgave waarbij nog steeds veel mensen het gevoel hebben dat ze standaard genaaid worden, maar SOH rapporten zijn niet de oplossing in mijn ogen. Wekt schijnvertrouwen, maar de verkopende partij kan wel een substantieel bedrag per auto betalen voor een dergelijk rapport, bedragen variëren van €40 tot €200 voor een externe Aviloo test.
Mijn conclusie: koop gewoon een auto bij een betrouwbaar bedrijf, die laten je nooit in de auto staan mocht de accu kapot zijn. (Los daarvan hanteren eigenlijk alle fabrikanten ook een aanzienlijk langere garantie specifiek op de accu) Maar de kop van deze tekst wekt met “oplichting” al niet echt vertrouwen terwijl uit de tekst blijkt dat het geen oplichting is maar gewoon eigenlijk niet goed meetbaar is.
Off-topic: Komt overigens nog bij dat je als verkopende partij die een (PH)EV importeert tegenwoordig ook verwijderingsbijdrage moet gaan betalen voor de accu, €60 voor een PHEV en €75 voor een EV, per auto. En let wel, dit is naast de standaard verwijderingsbijdrage die je toch al betaald aan het RDW. Bijzonder, want lever die accu in bij een sloperij en je krijgt juist daarvoor nog een aanzienlijk bedrag (bij normale accu’s is dit al het geval, gaat om gewicht maar een standaard accu levert al €5 tot €10 op) We zijn in NL een beetje aan het doorslaan met zijn allen als je het mij vraagt.
b00st zegt
Ben toevallig op zoek naar een andere, nogal specifieke, EV, en op mobile.de (groter aanbod) zie je voor gelijkaardige leeftijd/kilometrages toch SoH tussen de 88 en 96%. Wat best ook aan de meetmethode kan liggen. Toch boezemt midden de 90% meer vertrouwen in.
Johanneke zegt
Kan aan de meetmethode liggen, maar ook gewoon aan gebruik. Ik heb voor ik mijn Leaf ging kopen (particulier) een goede OBD lezer meegenomen en voor 15 euro de app leafspy gekocht. Deze ingeplugged, en ik zag dat ie maar 40 quickcharge sessies had gehad, en meer dan 3000 L1/L2 charges. Volgens de app was het accupakket nog 81%. Dat is voor een Leaf met deze kmstand hoog, maar dat komt dan weer omdat er nog een 2e accu in de kofferbak ligt, dus de degradatie wordt verdeelt. Kan die 2e accu niet goed uitlezen overigens.
Of je bij andere auto’s makkelijk kan uitlezen wat de staat van de accu is, geen idee. Maar hoevaak er snelgeladen is, en hoevaak de accu lange tijd helemaal vol of leeg is geweest maakt uit voor de staat van de accu.
Bij een Leaf is het dus heel makkelijk, individueel celniveau inzien ook. En daarin zag ik dat er nauwelijks verschil per cel was, dus de accu is gezond, dus gekocht.
Maarten zegt
Uit het onderzoek van Bright kwam wel naar voren dat flashtest van Aviloo de beste was, ook met de flashtest omdat die heel inzichtelijk maakt hoe de individuele cellen presteren. En ook gaf Aviloo in de flashtest aan dat ze geen SOH konden geven vanwege die slechte cel 13… Dus: koop een BEV met Aviloo testrapport.