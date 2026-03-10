Pas op: Accutests zijn niet altijd betrouwbaar en dat maakt oplichting kinderlijk eenvoudig

Een tweedehands elektrische auto kopen blijft een gok, zelfs met een goede accutest.

Als je in de markt bent voor een tweedehands elektrische auto, zou je eigenlijk allen naar EV’s moeten kijken die met een accutest geleverd worden. Het is de enige manier om enige indicatie te krijgen van de staat van het accupakket en of hij nog langer mee kan of dat de auto eigenlijk al economisch total-loss is. Maar zo’n accutest is ook niet zaligmakend, helaas.

Leaf met kapotte accu is helemaal niet kapot

Daar kwamen onze vrienden van Bright achter toen ze met een Nissan Leaf met een stukkende accu aan de lader stonden. De lader gaf een andere capaciteit aan dan de auto deed. Tijd dus om eens nader onderzoek te doen. De auto zelf gaf aan dat er niets aan de hand was. Externe tests moesten meer inzicht geven, maar deden dat lang niet allemaal.

Om te beginnen stapte Bright naar de Nissan-dealer. Daar kreeg het na een statische test te horen dat er inderdaad niets met de accu aan de hand was. Daar bleef het niet bij, want de redactie deed ook zelf enkele zogenaamde ‘Flash Tests’ om meer inzicht te krijgen. Bij dit soort tests wordt de auto enkel stilstaand uitgelezen. Deze verzamelde data wordt in veel gevallen vergeleken met een database vol andere resultaten van andere auto’s. Hieruit rol vervolgens een redelijk goed beeld van de staat van het accupakket.

Het blijkt dat ook hier nogal wat verschil in zit. Aanbieders Bosch en Moba zagen inderdaad wat capaciteitsverlies, maar merkten voor de rest niets op. Aviloo kwam als enige met een alarm dat de accu stuk was. Specifieker nog: cel 13 had problemen.

Duurtests zijn beter, maar lastiger

Bright deed daarnaast ook nog enkele duurtests. Hierbij moet een auto volledig opgeladen worden en vervolgens tot 10 procent of minder leeggereden worden, terwijl er over die periode data wordt uitgelezen. Deze tests kunnen op celniveau meten wat er in de accu gebeurt. En daar kwam het euvel echt naar boven. De Leaf had een kapotte module en daardoor nog slechts 65 procent capaciteit over.

De grote verschillen in accutests tonen aan dat er nog veel te winnen valt op betrouwbaarheid en accuraatheid. Of zoals Bright het zelf zegt: ze hadden de Leaf keihard met een accutest kunnen verkopen die een 100 procent gezonde accu aantoont, terwijl dit absoluut niet het geval was.

Flash tests zijn de norm en dat is een probleem

In de perfecte wereld zou je eigenlijk willen dat elke auto wordt afgeleverd met een rapport dat afkomstig is uit een duurtest. Maar daar zit een knelpunt, want dat kost veel tijd en dus veel geld. Verkopers gaan niet met elke auto die ze binnenkrijgen een complete accu leegrijden. De Flash Tests zijn daardoor op dit moment de norm aan het worden. Helaas zijn deze ook het minst betrouwbaar.

In het beste geval zou je zelf een duurtest kunnen doen voor of nadat je een auto hebt gekocht. Alleen op deze manier kan je er zeker van zijn dat het accupakket inderdaad in de gerapporteerde staat verkeert.