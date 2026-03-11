Elektrisch rijden kan ook in 2026 nog heel frustrerend zijn

Als de elektrische huurauto niet meewerkt kan dat je ervaring behoorlijk negatief beïnvloeden.

Ik was de afgelopen dagen in de EV-hemel van deze planeet: Noorwegen. Goedkoop laden, elektrische auto’s zo ver het oog rijkt en een laadinfrastructuur om je vingers bij af te likken.

Het was een privé aangelegenheid en er was niet eens de intentie om hier iets over te pennen. Vandaar ook het ontbreken van een gelikte fotoreeks. Ik heb welgeteld één foto gemaakt van mijn huurauto: een Toyota bZ4x. Hier komt ook meteen mijn klaagzang.

Elektrische huurauto

Ik was in Noorwegen voor een kort tripje en hoefde slechts 300 km te reizen. Niet echt een roadtrip dus. Via Avis opteerde ik voor een “Volkswagen ID.3 of soortgelijk”. De verhuurmaatschappij trakteerde me op een Toyota bZ4x. Wat een feest. In Nederland had ik al eens gereden met een persauto toen deze net nieuw was. Was toen al geen technisch hoogstandje. In 2026 nog steeds niet, kan ik u vertellen.

Waarom Avis besloten heeft deze Japanse elektrische auto in de vloot op te nemen is mij een raadsel. Een willekeurige Amerikaan, Koreaan, Fransoos of Duitser doet het beter op elektrisch gebied. Daar kwam ik gister ook weer achter.

De verhuurmaatschappij verlangt ernaar dat je de elektrische auto met 70 procent batterij weer inlevert. Zo voorkom je bijkomende kosten. Net als dat je een benzine huurauto weer met een volle tank retourneert.

Zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen. In de buurt van het vliegveld van Oslo zit een IONITY snellader. In Noorwegen zijn de laadkosten, ook voor snelladen, bijzonder schappelijk. Zonder abonnement bij IONITY snelladen was ik 5 NOK per kWh kwijt. Dat is omgerekend € 0,45 per kWh. Dikke prima.

Ik had tijdens mijn trip ook al lokaal geladen bij een langzame lader, via de Mer Connect app. Geen laadpas nodig. Gewoon even die app thuis installeren voordat je naar Noorwegen gaat en een kind kan de was doen.

Maar toen..

Waar de titel dan op slaat is de elektrische auto in kwestie. De bZ4x heeft een WLTP-actieradius van 444 km. In de Noorse kou kwam het niet verder dan 300 km en dan reed ik nog als een echte Toyota-rijder. Kon ik mee leven want: zo ver hoefde ik niet te rijden.

Nee, de echte frustratie kwam bij IONITY. De auto moet 150 kW kunnen DC-snelladen, waarmee de batterij onder optimale omstandigheden in ongeveer 30 minuten van 10% naar 80% kan worden opgeladen. Alleen had de EV er totaal geen zin in. Het “snelladen” bereikte een piek van 39 kW.

Maar het ging eigenlijk steeds langzamer dan dat. Uiteindelijk heb ik een uur (!) doorgebracht bij de IONITY om de batterij tot 80% te krijgen. Vervolgens ingeleverd bij Avis met 73% resterend, na een ritje van zo’n 15 minuten.

Wees voorbereid

Heel frustrerend. Kan het zijn. Uiteindelijk viel het wel mee. Ik had een buffer van 2 uur aangehouden om de auto terug te brengen, rekening houdende met allerlei scenario’s. Van weigerende laadpalen tot een in dit geval een langzaam ladende auto. Dan is een huurauto op benzine terugbrengen een stuk makkelijker.

En ja, nu komen er vast allemaal comments van EV-rijders die vinden dat ik niet zo moet zeuren. Maar wees eerlijk: ideaal is anders toch? Roadtrippen met een EV heb ik zo vaak gedaan (5.000 km USA, of een retourtje Kopenhagen en wat te denken van Le Mans heen en weer), maar deze EV-ervaring mag gauw in de prullenbak. En door.