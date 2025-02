De Bugatti Tourbillon klinkt als een klassieke raceauto [Video]

We hebben eindelijk een video waarin de Tourbillon zijn V16 echt laat brullen.

Iedereen loopt steen en been te klagen over de transitie naar elektrisch, maar het zijn vooral de lullige viercilinders die verdwijnen. De allerdikste motoren – die je toch al niet kon betalen – zijn er nog gewoon. Sterker nog: er worden nog nieuwe hoogtoerige twaalf- en zelfs zestiencilinders ontwikkeld.

De nieuwe V16 van Bugatti is een van de meest interessante motoren die we in jaren – zo niet decennia – hebben gezien. We kennen de specificaties (atmosferisch, 8,3 liter, 1.000 pk, 9.000 toeren), maar tot nu toe hebben we nog weinig meegekregen van het geluid.

In november verschenen er al wel beelden online, waarin we de V16 voor het eerst hoorden. Helaas reed de Tourbillon toen vrij rustig zijn rondjes op een testcircuit en kwam de toerenteller niet in de buurt van de 9.000 toeren. Maar nu deelt Mate Rimac een filmpje op Instagram waarin de Tourbillon echt goed op zijn staart wordt getrapt.

Het geluid stelt absoluut niet teleur. De Tourbillon heeft echt een ongelooflijk bruut geluid, wat zowaar doet denken aan de BRM’s uit de jaren ’50. Niet alleen vanwege de V16, maar ook vanwege het feit dat de Tourbillon zo makkelijk toeren maakt. Dat we dit nog mogen meemaken anno 2025.