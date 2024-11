Zo briljant klinkt Bugatti’s nieuwe V16 in het echt! [Video]

We krijgen eindelijk het geluid van de Bugatti V16 te horen.

De Veyron en de Chiron waren zeer imposante auto’s, maar laten we eerlijk zijn: ze moesten het niet hebben van hun geluid. De W16 klonk lang niet zo ruig als de V8 van Koenigsegg. Om nog maar te zwijgen over de V12 van Pagani. Maar wellicht gaat Bugatti’s nieuwe V16 hier verandering in brengen…

Het idee van een atmosferische V16 klinkt enorm veelbelovend, maar het was nog even afwachten hoe dit blok daadwerkelijk zou klinken. We hadden nog geen rijdende beelden van de Tourbillon. Inderdaad: we zeggen ‘hadden’, want nu is er wel beeld én geluid.

Iemand heeft de nieuwe Bugati Tourbillon weten te filmen terwijl deze wat rondjes rijdt over een testparcours van Rimac. Nu krijgen we eindelijk het echte geluid van de 8,3 liter Cosworth V16 te horen:

De V16 stelt niet teleur, we kunnen niet anders zeggen. Het ruige geluid doet een beetje denken aan een V8, maar tegelijkertijd heeft de auto een unieke V16-sound. Dit klinkt nu al beter dan welke Veyron of Chiron ook.

En dan te bedenken dat er nog niet eens echt gas wordt gegeven in dit filmpje. De ongeblazen zestiencilinder is in staat om 9.000 toeren te draaien. We zijn heel benieuwd hoe dát klinkt. Hebben we toch weer iets om naar uit te kijken.

Via: Car Therapy