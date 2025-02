Eigenaar verkoopt collectie met alleen blauwe auto’s

Iets zegt ons dat de lievelingskleur van deze man blauw is.

Je kunt auto’s van een bepaald merk verzamelen, maar dat is nog vrij breed. Je kunt het nog specifieker maken door auto’s van een bepaald merk in een bepaalde kleur te verzamelen. Zo is er iemand die blauwe Porsches verzamelde. Dat weten we omdat deze collectie (of in ieder geval een deel daarvan) nu geveild wordt.

Het zijn overigens niet alleen Porsches, er zitten ook twee Mercedessen bij. Blauwe Mercedessen uiteraard. Degene die deze auto’s heeft verzameld heet – je raadt het nooit – Todd Blue. En zijn bedrijf heet Lapis, vernoemd daar een blauwe steen. Je zou dus kunnen zeggen dat de beste man iets met blauw heeft.

We nemen een aantal van de hoogtepunten van de collectie, die geveild wordt door RM Sotheby’s, met jullie door.

Porsche 991 GT2 RS (2019)

Todd Blue houd meer van verzamelen dan van autorijden, want de meeste auto’s hebben hele lage kilometerstanden. Deze 991 GT2 RS heeft bijvoorbeeld slechts 846 kilometer op de teller staan. De auto is uniek uitgevoerd in Albert Blue met meegespoten velgen en een Yachting Blue interieur. Het lijkt een goede investering te zijn geweest, want RM Sotheyb’s rekent op €750.000 tot €1,15 miljoen.

Porsche 993 Carrera RS (1996)

Op het eerste gezicht lijkt dit een 993 GT2, maar het is een Carrera RS met Clubsport-pakket. De kleur Riviera Blue kennen we ook van de GT2, maar op de Carrera RS is dit een unieke kleur. Ondanks het feit dat deze auto al wat ouder is, heeft ook deze Porsche maar heel weinig kilometers: 14.041. De verwachte opbrengst is €750.000 tot €900.000.

Porsche 968 Turbo S (1994)

Tussen alle snoepjes in deze collectie zou je een 968 misschien over het hoofd zien, maar stiekem is dit de meest bijzondere auto van allemaal. Dit is namelijk een extreem zeldzame 968 Turbo S, waar er maar 13 van gebouwd zijn. Dit is de enige variant van de 968 met een turbo, want er was geen Turbo-zonder-S. Dat verklaart waarom deze 968 €550.000 tot €750.000 op moet brengen.

Porsche 992 Sport Classic (2023)

De meest recente auto van het stel is deze Sport Classic. De auto is voorzien van meer dan een ton aan Porsche Exclusive-opties. Het exterieur is uitgevoerd in Manaus Blue en het interieur in Graphite Blue met Pepita bekleding en houtinleg. Met 1.894 kilometer op de klok moet de auto goed zijn voor €485.000 tot €650.000.

En meer

De collectie bevat verder nog een 911 Turbo Cabrio Flatnose uit ’89, een 911 Speedster uit hetzelfde bouwjaar, een 968 Cabrio, een Mercedes 280 SE 3.5 Cabrio en een 560 SL. Uiteraard uitgevoerd in blauw en met weinig kilometers. Al deze auto’s gaan later deze maand onder de hamer op de RM Sotheby’s veiling in Miami.

Laat vooral even weten in de reacties welke van deze blauw snoepjes jij het liefst mee naar huis zou nemen!