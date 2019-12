De Chinezen geven de atmosferische V12 wél een kans

Wordt China het land van de Petrolhead?

De twaalfcilinder wordt al jarenlang met uitsterven bedreigd. Natuurlijk, met de huidige milieupolitie tegenwoordig lijken de geluiden sterker dan ooit, maar het is niet de eerste keer dat een fabrikant twijfelt om een twaalfcilinder toe te gaan passen. De ontwikkelingskosten zijn enorm hoog en het aantal exemplaren dat je gaat verkopen is juist laag.

Voor het vermogen en koppel hoef je het allang niet meer te doen. Het is voornamelijk een prestigedingetje. Toegegven, een V12 kan enorm fraai ‘lopen’, maar is dat voldoende om dit motortype in leven te houden? Op die vraag krijgen we antwoord uit onverwachte hoek: China! Het gaat overigens niet zomaar om een geluid. Hongqi, het oudste automerk uit China, heeft namelijk een nieuwe L5 onthuld. Nou ja, onthuld: er zijn afbeeldingen vrijgegeven die verdacht veel lijken op screenshots uit GTA IV.

De Hongqi L5 is een enorme vierdeurs limousine met een traditioneel fron t met veel vroom en de kenmerkende rode badge op de motorkap. De achterlichten komen wat Cadillac-esque over, maar misstaan zeker niet. Het fraaiste onderdeel van de Hongqi L5 is de zijkant. Die aflopende en gestrekte daklijn geven de auto een zeer fraai silhouet. Uiteraard heeft de Hongqi L5 ook suicide doors, net als sommige Rolls-Royces dat hebben.

Dan de motor. Zoals je nu ondertussen wel moet kunnen raden: er ligt een V12 in, net als bij zijn voorgangers. De motor heeft een slagvolume van 6.0 liter en levert 408 pk en 550 Nm. Deze krachten worden via een zestraps automaat met koppelomvormer afgegeven aan alle vier de wielen. Wanneer de auto in productie gaat, is niet bekend.