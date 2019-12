De Lada Niva leeft en is frisser dan ooit

Dit icoon is ook al weer een tijdje onder ons.

De Lada Niva is een cultauto. Een relatief kleine doch zeer fanatieke groep mensen is er helemaal weg van. En terecht, want de auto heeft een paar unieke kwaliteiten. Je zou denken dat het een Suzuki Jimny achtige auto is, maar niets is minder waar. Die auto staat op een ladderchassis, waar de koets opgezet wordt.

De Lada Niva heeft een zelfdragend chassis en onafhankelijke wielophanging. Dankzij de de grote wagenhoogte, lage gearing en op de hoeken van de carrosserie geplaatste wielen is de auto zeer terreinvaardig. Voor wie dacht dat de auto inmiddels een stille dood is gestorven, welnee: de spirituele voorvader van de Dacia Duster is nog gewoon in productie. Sterker nog: de inmiddels 40 jaar oude Niva is net voorzien van een heuse facelift.

Het meest rigoreuze is het verdwijnen van de naam. De auto heet nu Lada 4×4, de iconische naam Niva is geschrapt. Grote kans dat we deze auto nog de komende 40 jaar gewoon Niva gaan noemen. De facelift is overigens vrij subtiel, het is meer een modelupdate. Zo heeft de ‘Niva’ vanaf het ‘Urban’ uitrustingsniveau heuse mistlampen in de bumper. Ook is de climate control (dat ‘ie dat heeft!) aangepast om beter te kunnen functioneren. Tussen de voorstoelen zijn er nu twee bekerhouders, handig om je kop met verse Borsjtsj in te vervoeren.

Een serieus prettige upgrade zijn de stoelen. Die zijn eindelijk vervangen door comfortabelere items. De originele stoelen waren van het type barkruk. Overigens net zo bestendig tegen ellende, maar niet heel erg prettig om op te zitten. De Lada 4×4 is luxer dan voorheen, want stoelverwarming is zelfs mogelijk! Qua aandrijving veranderd er niets. Nog altijd huist er een 1.7 liter viercilinder onder de kap, goed voor 83 pk. Als je de climate control uitzet is het mogelijk om in 17 seconden de 100 km /u aan te tikken. Als je doortrapt, is het mogelijk om een duizelingwekkende 142 km/u te rijden. Prijzen worden later bekend gemaakt.