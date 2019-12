Real Madrid kiest voornamelijk SUV’s boven RS-modellen

Zou jij hetzelfde hebben gedaan?

Een dikke RS als auto van de zaak. Voor de spelers en staff van Real Madrid is dit de normaalste zaak van de wereld. Al sinds 2003 is Audi sponsor van de Spaanse voetbalclub en ieder jaar mag men een nieuwe auto van het merk uitkiezen.

De keuze voor het voetbalseizoen 2019-2020 is wat saai te noemen. De spelers en staff lijken sterk gecharmeerd van de Audi Q7 en Q8. Een groot deel van de selectie hebben voor deze SUV’s gekozen. Aan de andere kant: elke dag naar het trainingscomplex rijden in een stuiterbak is ook niet alles. Gelukkig dacht niet iedereen hetzelfde, anders zou het wel een heel saai lijstje zijn geworden.

Coach Zinedine Zidane bijvoorbeeld, die koos voor de RS 3 Sportback. Zijn oogappeltje Karim Benzema volgde op de voet met dezelfde keuze, net als Thibaut Courtois. Verdediger Sergio Ramos koos luxe boven hoogte. Geen SUV voor deze Spanjaard, maar een dikke A8. Vinicius Junior, Alvara Odriozola, Marco Asensio en Marcelo Vieira kozen voor de A7 Sportback.

De e-tron kon op weinig liefde rekenen. Raphael Varane was de enige van de selectie die heeft gekozen voor de elektrische auto. De spelers en staff van Real Madrid kunnen er weer een jaartje tegenaan. Het team van Real Madrid en hun kersverse auto’s check je in de gallery.