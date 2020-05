De Citroën Jumpy gaat aan de stekker

Citroën neemt met deze volledig elektrische ë-Jumpy de volgende stap in de elektrificatie van hun bedrijfswagengamma.

Op dit moment heeft Citroën als een van de weinige merken geen volledig elektrische auto in de prijslijst staan. De C-Zero is namelijk sinds kort niet meer te bestellen, de DS 7 is geen Citroën, de Berlingo is geen auto en de Ami eigenlijk ook niet. Citroën is wel degelijk bezig met elektrificatie, maar focust daarbij momenteel vooral op bedrijfswagens. Na de Citroën Berlingo Electric is er nu de ë-Jumpy.

Van een donderslag bij heldere hemel is geen sprake. In november had Citroën deze variant namelijk al aangekondigd. Eveneens als aangekondigd komt de ë-Jumpy in twee uitvoeringen. De eerste beschikt over een 50 kWh-batterij en de tweede over een 75 kWh-batterij, die alleen beschikbaar is in de carrosserievarianten M en XL.

De actieradius van beide varianten is wel hoger dan in november beloofd werd. De 50 kWh-versie komt namelijk 230 km ver op een lading en de 75 kWh-versie 330 km. De elektromotor levert 136 elektrische pk’s en 260 Nm aan koppel.

De Citroën ë-Jumpy heeft een laadvermogen tot 1.275 kg en mag maximaal 1.000 kg trekken. Dat laatste is iets minder dan de reguliere Jumpy, die een maximaal trekgewicht heeft van 1.400 kg.

Qua naamgeving is Citroën overigens niet erg consistent bezig. De elektrische Berlingo Multispace heet E-Berlingo, terwijl de bedrijfswagenversie Berlingo Electric heet. Met de Jumpy maakt Citroën er weer wat anders van: ë-Jumpy. Met twee complëët ovërbodigë puntjes dus.

De Jumpy zal in de tweede helft van 2020 op de markt verschijnen. Daar blijft het niet bij, want Citroën wil al hun bedrijfswagens elektrisch maken. Daarom zal eind dit jaar ook een elektrische versie van de Jumper verschijnen. Volgend jaar maakt een nieuwe elektrische Berlingo de line-up compleet.