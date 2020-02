Dit is de productieversie van de kekke Citroën Ami

Een 45 km-autootje is nog nooit zo hip geweest.

Kennen jullie de Citroën Ami One nog? Vorig jaar presenteerde Citroën ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan dit guitige concept. Daar blijft het echter niet bij, want Citroën toont nu de productieversie van dit model. Daarmee komt dit elektrische stadsrakkertje in het vaarwater van de Renault Twizy, die ook in 45 km-uitvoering is te krijgen.

Het idee van het concept was dat de Ami ook verkrijgbaar zou zijn via huur en car sharing. Dit gaat Citroën ook in de praktijk brengen. Ze maken direct de Franse prijzen bekend. Met een huurconstructie is de auto daar al vanaf €20 per maand te krijgen, met een aanbetaling van €2644. Car-sharing behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan voor €0,26 per minuut als je een abonnement hebt van €9,90 per maand. Wil je de Citroën Ami toch gewoon kopen, dan kan dat voor €6000. In Frankrijk in ieder geval. Op deze manier wil het merk elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk maken.

Wat krijg je voor bovengenoemde bedragen? In ieder geval een uniek ontwerp. De productieversie wijkt nog behoorlijk af van de concept car. Weliswaar zijn de vierkante dimensies gebleven, maar op detailniveau is er best veel veranderd.

De Citroën Ami beschikt over een aantal opvallende details. Zo gaat de linkerdeur naar achteren open en de rechterdeur naar voren, net als het concept. Verder zijn de naar boven klappende zijruitjes een leuke knipoog naar de Eend. De zijspiegels zijn daar eveneens op geïnspireerd. Op de zijkant zien we een mini-stootkussentje à la Citroën Cactus. De lengte van het autootje komt uit op 2,41 meter. Dit maakt een draaicirkel van 7,20 mogelijk.

Het voertuig – een auto mogen we het eigenlijk niet noemen – is goedkoop, maar dan moet je ook niet rekenen op een grote actieradius. Het bereik is niet groter dan zo’n 70 km. Dat is minder dan de Twizy, die een actieradius van 100 km heeft. Een 5,5 kWh-accu is verantwoordelijk voor de voeding. Via een 220V-stopcontact is de elektrische Citroën binnen drie uur opgeladen.

Omdat de Ami doorgaat voor een ‘quadricycle’ is de topsnelheid zoals gezegd 45 km/u. Het voordeel is wel dat je hem al vanaf je zestiende mag rijden en in Frankrijk zelfs al vanaf je veertiende.

De Citroën Ami zal vanaf juni in Frankrijk verkocht worden. Wanneer het karretje zijn weg naar Nederland vind is nog niet bekend, maar dat gaat wel gebeuren.