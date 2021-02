Citroën ë-Berlingo is de handigste auto van vandaag - Autoblog.nl

De Citroën ë-Berlingo is super-ludiek en waanzinnig handig.

De Ludospace is de handigste auto die je voor relatief weinig geld kunt aanschaffen. Soms wordt er onterecht beweerd dat het een busje met een achterbank is. Dat is niet helemaal het geval. De Ludospace is een op zich zelf staand model dat ontworpen is als personenauto én bedrijfswagen. Een van de grondleggers van dit genre is de Citroen Berlingo.

Ludospace

We zijn inmiddels al enkele generaties verder. In de tussentijd zijn de modellen iets groter, luxer, veiliger en handiger geworden. Schoner ook, want er is nu een Citroën ë-Berlingo. Dat is de geheel elektrische versie. Misschien is het wel de handigste auto vandaag: ruim, schoon en superpraktisch.

Citroën ë-Berlingo

Het grote voordeel is dat de Citroën ë-Berlingo een, eh, Berlingo is, dus met enorm veel ruimte. Zowel de ruimte in de kofferbak als op de achterbank. Maar daar houdt het niet op, want je hebt ook de beschikking over een zogenaamde ‘Modutop’. In dit geval heb je vakjes en kastjes in het dak weggewerkt zitten. Kortom, het is een perfecte manier om je zonnebril-collectie kwijt te raken. Voor de cijferliefhebbers: de in totaal 26 vakjes bieden plaats voor 92 liter aan spullen.

Laadruimte

De Citroën ë-Berlingo is voorzien van twee schuifdeuren. Daarmee heb je altijd makkelijk toegang tot de cabine. Ook handig: de achterklep met meebewegende hoedenplank beweegt mee naar boven. Je kunt kiezen uit een normale en extra lange (XL-) versie. Die laatste heeft een laadruimte van maar liefst 1.672 liter. Ook lekker: je kunt naast je zelf 6 mensen extra meenemen. Standaard is het echter een vijfzitter.

Aandrijflijn Citroën ë-Berlingo

Qua aandrijving is de Citroën ë-Berlingo niet een verrassing. Onder de kap ligt de bekende elektromotor van 136 pk en 260 Nm. De topsnelheid is begrensd op 135 km/u. De actieradius bedraagt 280 km, alhoewel Citroën aangeeft dat dat een voorlopig cijfer is. Dat is wel een dingetje. Als die opgave optimistisch blijkt te zijn, dan betaal je relatief veel geld voor een auto waarmee je relatief weinig kunt rijden.

Om de afweging te kunnen maken tussen prestaties en verbruik, heb je de beschikking over een ë-Toggle. Daarmee kun je switchen tussen drie rijmodi: Normal (80 kW en 210 NM), Eco (60 kW en 180 Nm) en Power (100 kW en 260 Nm).

De Citroën ë-Berlingo verschijnt in de vierde kwartaal van dit jaar bij de dealers. Prijzen zijn nog niet bekend.