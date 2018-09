Nieuw: DS 7 Crossback E-Tense met stekker

Hij ziet er anders uit, onderhuids is hij exact hetzelfde als de 3008 Hybrid4.

De PSA Group is haar plug-in hybride modellengamma stevig aan het uitbreiden vandaag. Nadat de 508 (rijtest), 508 SW en de 3008 milieubewuste configuraties hebben gekregen, is het nu de beurt aan DS Automobiles om een deels elektrische auto te onthullen. In dit geval is het de DS 7 Crossback die eraan moet geloven.

Over de aandrijflijn hoeven we ons niet te verrassen. De specificaties van de DS 7 Crossback E-Tense zijn exact hetzelfde als bij één van de configuraties van de hybrides die Peugeot vanochtend heeft aangekondigd, namelijk de 3008 Hybrid4. De bolide heeft dezelfde 200 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor in het vooronder, die in combinatie met een tweetal elektromotoren een systeemvermogen van 300 pk en 450 Nm koppel produceert. Schakelen geschiedt middels de geëlektrificeerde e-EAT8 achttraps automaat.

Het batterijpakket van de DS 7 Crossback E-Tense is 13,2 kWh groot, waardoor de vierwielaangedreven bolide volgens de WLTP-cyclus een volledig elektrisch rijbereik krijgt van 50 kilometer. De auto kan uitstootloos rijden tot een snelheid van 135 km/u. De E-Tense 4×4 zit in 6,5 seconden aan de 100 km/u en is in 8 uur (8A) volledig op te laden. Wie thuis een 32A stopcontact heeft, laadt de auto op in 2 uur tijd.

Opmerkelijk is dat de batterijen in de deels elektrische versie van de DS 7 Crossback geen ruimte in beslag nemen. Volgens DS Automobiles geniet de compacte SUV van dezelfde opbergruimte als de standaard uitvoering. Wel krijgt de E-Tense de nieuwe kleur Crystal Grey en staat de auto op 19″ lichtmetalen velgen.

Het is nog niet bekend wanneer de auto precies naar Nederland komt, of hoeveel de DS 7 Crossback E-Tense moet gaan kosten.