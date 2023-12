De coolste Franse staatslimo had bijna een opvolger

Voor de lichting poepsaaie crossovers om de president in te vervoeren, had Frankrijk de zeer coole Peugeot 607 Paladine als staatslimo. Die had bijna een net zo coole opvolger. Bijna.

Een wulpse sedan is een carrosserievorm die enkel nog lijkt te bestaan voor belangrijke mensen om zich belangrijk te voelen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat een limousine al jaren de meest belangrijke mensen van vervoer voorziet. Ook presidenten en staatshoofden die als staatslimo een poepchique sedan kregen. Bij ons mag Wim-Lex zich bijvoorbeeld verplaatsen per gepantserde Audi A8 die ook nog eens verlengd is door RemetzCar. Als je een dictator in een Oostblokland was had je zelfs des tijds een auto die enkel voor dit doel gemaakt is, de Mercedes 600 Pullman ‘Großer’ (W100).

Franse staatslimo’s

Frankrijk heeft het relatieve geluk dat zij de crème de la crème van limousines hebben en hadden. Als je Charles de Gaulle was dan kreeg je gewoon een speciaal gebouwde Citroën DS onder de bips. Maar als je Franse presidenten moest rangschikken op hoe cool hun staatslimo is, dan staat wat ondergetekende betreft Nicolas Sarkozy op nummer één.

Peugeot 607 Paladine

Die had namelijk een Peugeot 607 als staatslimo. Wat al een ongebruikelijk bijzondere auto was van het ietwat regulier geworden Peugeot. De president, Sarkozy dus, kreeg een speciale versie genaamd Peugeot 607 Paladine. Deze werd gebouwd door Heuliez, het RemetzCar van Frankrijk. Uiteraard was ‘ie uniek voor de president en zat je net even wat lekkerder achterin.

Frankrijk staat echter bekend om grote parades waar de president over de Champs-Elysées in Parijs flaneert en daarvoor moet het dak open kunnen. De Peugeot 607 Paladine was daarom een soort ‘landaulet’. Het achterste gedeelte, daar waar de president zit, heeft een metalen klapdak! Alsof het een Peugeot 307 CC is kon Sarkozy zo met zijn bol in de zon zitten. Waarom het zo cool is? Omdat je het niet zou weten als je de Paladine en profil ziet. Cabrio’s die net zo mooi zijn met het dak erop als eraf zijn zeldzaam en de Paladine is dat.

Opvolger

De Paladine wordt officieel gezien als een concept, maar toen de Peugeot 607 gefacelift werd kreeg de Paladine staatslimo deze facelift ook. Een eveneens zeldzame verschijning, een gefacelifte concept. Minder bekend is het verhaal dat er een opvolger in de startblokken stond.

Niet alleen omdat Nicolas Sarkozy aan het einde van zijn termijn zat, ook omdat de Peugeot 607 het voorbeeld van Sarkozy volgde. De 607 heeft nooit officieel een opvolger gekregen, marketingtechnisch wel. Peugeot onthulde namelijk in 2011 de eerste 508 en die moest officieel de 407 opvolgen, maar ook iets hoger in de markt staan en de 607-kopers ook bedienen. Genoeg dus om ook de rol van presidentiële limo op zich te nemen.

Peugeot 508 Paladine

Uiteraard werd het concept van de Peugeot 607 Paladine met een velletje carbonpapier overgetrokken op de 508. Heuliez zou de auto bouwen en dus een Peugeot 508 verlengen en voorzien van een stalen klapdak voor het achterste gedeelte om zo de coolste staatslimo voor de nieuwe generatie te bouwen. Er zijn wat schetsen en onderstaande artist’s impression van, maar het concept is volledig doodgeboren en zowel Peugeot als Heuliez heeft nooit officieel bevestigd of er een 508 Paladine is gebouwd.

Hollande en Macron

Bovendien is de realiteit simpel: de opvolger van Sarkozy, François Hollande, heeft nooit plaats mogen nemen in een Peugeot 508 Paladine als staatslimo. Zoals gezegd moest Heuliez hem bouwen, maar die gingen op de fles in 2010. Ze kregen zelfs staatssteun om een doorstart te maken, maar als onderdelenleverancier. Heden ten dage bouwt Heuliez bussen, die je zelfs in Nederland kan spotten.

Als Hollande en zijn opvolger en huidige president Emmanuel Macron dan wel over de Champs-Elysées moesten flaneren, deden ze dat per DS. Als ‘staatslimo’ kreeg Hollande een Citroën DS5 HYbrid4 en Macron heeft een arsenaal aan gepantserde DS 7’s tot zijn beschikking. Middels het te openen panoramadak kan je dan alsnog achterin staand het Franse volk toewuiven. Prima, maar zo cool als de 607 Paladine en de doodgeboren 508 Paladine is het niet, en gaat het ook niet worden.