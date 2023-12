Autoblog Spot van de Week: Aston Martin V12 Vantage S Roadster

Een roadster met een V12: dat is een combinatie die je niet vaak tegenkomt.

Van de vorige generatie Vantage zijn talloze versies uitgebracht. Eerlijk is eerlijk, die voegden niet allemaal evenveel toe, maar Aston Martin lepelde op enig moment ook een 6,0 liter V12 in de Vantage. En dat voegt wel degelijk iets toe.

De V12 Vantage was tevens te krijgen als Roadster, al ga je die niet vaak tegenkomen. Dit is namelijk een aardig zeldzame verschijning (voor zover de normale V12 Vantage dat niet is). Toch kun je er in Düsseldorf eentje tegenkomen.

Daar werd namelijk dit waanzinnig fraaie donkerrode exemplaar gespot. Alleen de kleur maakt deze auto al de moeite waard. Maar dat is niet het enige: het gaat hier om een V12 Vantage S Roadster, waar er maar 91 van gebouwd zijn.

Wat heeft die letter S te betekenen? Die staat voor een aantal dingen, om te beginnen extra vermogen. In plaats van 517 pk levert de 6.0 V12 in deze versie 573 pk. Dit ging gepaard met een nieuwe versnellingsbak: de Sportshift II-automaat met 6 versnellingen werd vervangen door de Sportshift III met zeven verzetten.

De V12 Vantage S biedt nog diverse andere upgrades, waaronder carbon-keramische remmen en een speciale uitlaat die afgeleid is van de One-77. Qua uiterlijk kun je de S het makkelijkst herkennen aan de grille, die geïnspireerd is op de CC100 concept car. Daarmee vierde Aston Martin in 2013 hun 100-jarig bestaan.

Je kunt natuurlijk cynisch doen en de V12 Vantage S Roadster zien als één van de vele versies van de Vantage, maar het is gewoon een heel gaaf totaalpakket. Zeker in een samenstelling als deze. En het is dus een zeldzaamheid. Genoeg reden om deze spot van @spotcrewda te verkiezen als Spot van de Week!

