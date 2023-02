Volgende Peugeot 508 wordt bloedmooi

Kijk, een mooie auto! De volgende Peugeot 508 belooft dat te worden.

Weet je nog, de late jaren ’90? De Peugeot 406 Coupé kwam op de markt en was een enorme hit. Een auto die je kocht simpelweg omdat ‘ie heel erg mooi was. Ja, een BMW 3 Serie had achterwielaandrijving en een Audi A4 een mooier interieur, maar dat waren kale Duitsers. De 406 Coupé kon je voor hetzelfde bedrag leasen en was véél mooier om naar te kijken. We halen deze periode aan omdat het lijkt dat de tijden gaan herleven.

Tegenwoordig volgen de vormloze, anonieme crossovers elkaar in rap tempo op. Fabrikanten maken wat de markt eist, in plaats van dat ze met een eigen idee kopen om de markt te overtuigen. Vergeet niet dat niemand vroeg om auto’s als de Citroën DS, Citroën Berlingo, Peugeot 205, Peugeot 206 CC, Renault Scénic en Renault Espace. Toch waren dat enorm grote successen. Lef kan ook zakelijk gezien goed uitpakken.

Volgende Peugeot 508

Het lijkt erop dat Peugeot terugkeert naar de periode dat Franse automerken het meest innovatief waren. In het geval van de volgende Peugeot 508 op esthetisch gebied. Stellantis heeft een STLA-platform dat gebruikt kan worden voor heel veel doeleinden. Dit betekent dat de automerken zich minder druk hoeven te maken om de techniek, maar juist wal maximaal op design en uitstraling.

Volgens Autocar gaat de volgende generatie van de 508 (de derde alweer) lijken op de Peugeot Inception Concept. Peugeot lijkt hiermee – net als met de e-Legend Concept – een ode te brengen aan het lijnenspel van de Pininfarina Peugeots uit de jaren ’70 en ’80, zonder dat het retro wordt. Peugeot haast zich te zeggen dat de Inception níet direct de opvolger zal worden van de 508.

De volgende Peugeot 508 neemt wel de proporties over van die auto. Dat is een groot voordeel voor automerken die (in basis) voorwielaangedreven auto’s bouwden. Met elektrische aandrijving heb je ineens veel meer vrijheid om een auto te ontwerpen. Dus in dit geval met kleinere overhangen voor en achter, plus een groter wielbasis.

Is er ook slechts nieuws?

De huidige Peugeot 508 is sinds 2018 in productie. Peugeot CEO Linda Jackson heeft toegezegd dat deze auto niet voortijdig uit productie gaat. In het D-segment verdwijnt het aanbod als sneeuw voor de zon. Denk aan auto’s als de Citroën C5, Ford Mondeo, Honda Accord, Opel Insignia, Subaru Legacy, Renault Talisman en Toyota Avensis. Om er maar een paar te noemen.

Is het allemaal goed nieuws betreft de volgende Peugeot 508? Nou, nee. Niet helemaal. Want omdat ook Peugeot geen grote risico’s wil nemen en alleen oude mensen nieuwe auto’s kunnen kopen, zal de 508 een hoge instap krijgen.

Het zal gelukkig geen SUV worden, maar een soort tussenmaat. Denk aan de Peugeot 408, bijvoorbeeld. Volgens Peugeot is dit de beste vorm voor efficiency, bruikbaarheid, instap voor oude mensen en praktisch gemak.

De volgende Peugeot 508 staat gepland voor 2025. Toevallig komt dan ook de nieuwe Opel Insignia, die gebruik maakt van dezelfde techniek en een soortgelijke auto zal worden. Wel zal de styling compleet afwijkend zijn.

Via: Autocar

Meer lezen? Check hier alles over de Roland Garros Peugeots!