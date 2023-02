Oud vs. nieuw: Peugeot 508 facelift

Jullie mogen deze week beslissen of de facelift van de Peugeot 508 geslaagd is, ja dan wel nee.

Het is altijd een lastige (zo niet onmogelijke) taak: een model dat gewoon helemaal klopt een facelift geven. Toch moet ook de Peugeot 508 er aan geloven. Vorige week kregen we de facelift van de 508 voorgeschoteld. Die gaan we nu nog wat nader onder de loep nemen door de oude en de nieuwe naast elkaar te zetten.

De Peugeot 508 had helemaal geen ingrijpende facelift nodig, maar toch zijn de Fransen best rigoureus te werk gegaan. Als je de auto recht van voren ziet lijkt het alsof je naar een compleet nieuwe generatie kijkt.

De pre-facelift 508 oogde al redelijk agressief met zijn slagtanden, maar de facelift gaat nog een paar stapjes verder. We zien nu maar liefst drie slagtanden die onder de koplampen uitsteken. De koplampen zelf zijn ook compleet nieuw.

Naast opvallende koplampen heeft Peugeot ook voor een bijzondere grille gekozen. Die loopt geleidelijk over in de voorbumper, waardoor niet duidelijk is waar de grille ophoudt en de bumper begint. Dan is er ook nog het nieuwe logo, dus uiteindelijk is er vrijwel niks hetzelfde gebleven aan de voorkant.

Van achteren zijn de wijzigingen een stuk minder ingrijpend. Sterker nog: je moet even goed kijken om de verschillen te zien. Die zitten ‘m onder meer in de achterlichten. Die zijn qua vorm nog hetzelfde, maar de LED-lampen zijn anders. Daarnaast is het logo aan de achterkant helemaal verdwenen. In plaats daarvan staat Peugeot uitgeschreven tussen de achterlichten.

In het interieur zijn er ook nog wat subtiele verschillen te bespeuren. Naast het nieuwe logo op het stuur valt ook de automaatpook op. Die is namelijk in geen velden of wegen meer te bekennen. Verder is het interieur grotendeels intact gebleven.

Dan is het nu aan jullie om een oordeel te vellen: is dit een geslaagde opfrisbeurt, die de oude 508 meteen gedateerd doet ogen? Of was het originele ontwerp toch gewoon fraaier? Roept u maar!