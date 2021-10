De coolste spoiler ooit maakt een 575 pk sterke return

Wat klinkt als té mooi gaat echt gebeuren: er komt een ‘nieuwe’ Ford Sierra RS500 Cosworth.

Recent zagen we nog hoe een straatauto in de basis gewoon een raceauto kan zijn. De nieuwe Corvette Z06 bijvoorbeeld, die een groot deel van zijn technische basis recht uit de Corvette C8.R raceauto haalt. Ook de Toyota GR Yaris bestaat eigenlijk alleen maar omdat er een rallyversie van is.

Racespeciaaltjes

Dat terwijl ze er toch genoeg zijn, auto’s die met wat kekke kleurtjes en sponsoren zo het circuit op kunnen. Eén van talloze voorbeelden is de Ford Sierra Cosworth. We gaan het in het specifiek hebben over diens laatste verschijning genaamd RS500. De Sierra Cosworth ‘moest’ komen, want des tijds mocht je niet meedoen aan een hoop raceklassen als je niet een x aantal straatversies bouwde. De RS500 ‘moest’ dus komen om mee te doen aan de toerwagenkampioenschappen.

Ford Sierra RS500 Cosworth

Vinden we dat erg? Nee, want op die manier heeft Ford één van de gaafste middenklassers ooit gebouwd. De Ford Sierra RS500 Cosworth was een flink gepeperde Sierra die alleen qua carrosserie en interieur wat overeenkomsten had met de reguliere exemplaren. En zelfs dan wist je makkelijk of het een Sierra Cosworth RS500 was: brede wielkasten, dikkere bumpers en natuurlijk de ‘walvisstaart-spoiler’. Dat laatste is misschien wel de gaafste spoiler op een auto ooit.

De Sierra RS500 wordt trouwens aangedreven door een viercilinder Cosworth YBD motor die in zijn laatste vorm 227 pk naar de achterwielen stuurde. In raceversie wist de auto vele jaren successen te boeken. Niet in de laatste plaats dankzij het team Andy Rouse Engineering die in Group A van het BSCC (British Saloon Car Championship) in 1983, 1984 en 1985 met de Sierra de titel binnen wist te slepen.

Continuation

De trend van de ‘continuation’ projecten heeft een bedrijf genaamd CNC Motorsport ook bereikt. Zij gaan samen met de expertise van Andy Rouse Engineering de Sierra RS500 terugbrengen! Er zijn namelijk drie Sierra-carrosserieën teruggevonden die ooit bedoeld zouden zijn om RS500’s op te bouwen. Het brein achter CNC, Alan Strachan, werkte voor Andy Rouse in diens hoogtijdagen. Zij gaan dus hun krachten combineren om een gloednieuwe Ford Sierra RS500 te bouwen.

575 pk

Er gaan zo veel mogelijk originele onderdelen in de Ford Sierra RS500 ‘continuation’ zitten, zodat het origineel zo goed mogelijk nagebouwd wordt. Alles wordt opnieuw opgebouwd met behulp van de expertise van beide bedrijven. Het resultaat wordt een gave nieuwe Ford Sierra RS500 met dezelfde Cosworth YBD motor, dit keer met 575 pk. Dat is trouwens wat die YBD gewoon leverde als je hem niet hoefde klaar te stomen voor de weg.

Het resultaat is dat drie gelukkige eigenaren binnenkort een hagelnieuwe, nog nooit gebruikte, in 2021 in elkaar gezette Ford Sierra RS500 Cosworth kunnen bezitten. Ze starten vanaf 185.000 pond en naar verwachting worden alle drie exemplaren in 2022 uitgeleverd.