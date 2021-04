Ford Evos is heel plausibele Sierra opvolger - Autoblog.nl

In de geest van de Ford Taunus is de Ford Evos een perfecte auto.

De laatste aflevering van The Grand Tour staat bij velen in het geheugen gegrift. Niet alleen vanwege de welgemeende, niet gescripte waterlanders van Jeremy Clarkson. Nee, ook omdat er telkens minder leuke auto’s zullen zijn in de toekomst.

Laten we het anders verwoorden, de gekte omtrent crossovers is een beetje aan het doorslaan, om een eufemisme te gebruiken. De Mondeo was (en is!) een steengoede en representatieve auto die uit de kunst rijdt. Maar ja, we willen tegenwoordig een veel te zware en krappere crossover. De trend is dermate erg, dat veel automerken dit segment (D-segment sedans en stationwagons) verlaten. Dat is jammer.

Ruimte tussen Kuga en Explorer

Op zich ook wel logisch, want bij fabrikanten moet de schoorsteen immers ook roken. Bij Ford zijn er diverse crossovers op het moment. In Europa is er keuze uit de kleine EcoSport, de iets grotere Puma, de keurige Kuga en de gigantische Explorer. Daar is op zich ruimte voor een model tussen de Kuga en Explorer.

Op de Shanghai Auto Show staat op dit moment de Ford Evos te schitteren. Er wordt aangenomen dat dat de auto is die in Europa de Mondeo gaat vervangen en in de VS de plaats inneemt van de Ford Fusion. Over het uiterlijk moeten jullie zelf oordelen in de comments sectie. Het lijkt erop alsof Ford aan 15.000 klanten heeft gevraagd wat ze mooi vinden en al die wensen hebben toegepast in één model.

Ford Evos

Dat wil niet zeggen dat het een lelijke auto is. de Ford Evos is voor zijn soort (een crossover dus), relatief laag en breed. Dat geeft de auto iets meer ‘echte auto’-kenmerken dan een ‘kijk-mij-avontuurlijk-zijn-op-het-asfalt’-look.

Precies 3,14 Lange Lummels

Het interieur van de Ford Evos is daar waar de echte magie is toegepast. De Ford Evos heeft namelijk een enorm horizontaal scherm. Alsof je bij een wedstrijdje verplassen een paar voorgevulde Super Soakers mee hebt genomen. Het scherm meet 27 inch in diameter en heeft een resolutie van 4K. De lengte is 1,1 meter, dat staat exact gelijk aan 3,14 lange lummels. Dat kan gewoon geen toeval zijn.

Ford Evos concept uit 2011

Verder is er niet veel bekend over de nieue Ford Evos. Het kan zijn dat de naam Evos je iets zegt. Dat klopt, want de naam maakte zijn debuut (als Evos concept met vleugeldeuren) in 2011. Destijds was de Evos wederom een voorloper van de Mondeo, maar dan een lage sportieve variant. Jammer dat die het niet gered heeft.

Officieel is de auto vooralsnog alleen voor China bedoeld en zijn er geen exportplannen. Kijk er niet gek van op dat een soortgelijke auto halverwege volgens jaar tóch wordt voorgesteld.