De Corvette voor wie kan sturen en geld heeft is hier

Je moet kunnen sturen en je moet serieuze pegels hebben. Dan is de Corvette Z06 GT3.R wat voor je.

Bij volbloed raceauto’s moet je misschien denken aan Porsche, Aston Martin, wellicht Lamborghini. Aan de andere kant van de plas kunnen ze ook prima raceauto’s produceren. Denk aan Ford, dat een enorm succesvolle racehistorie heeft maar ook Chevrolet doet het niet onverdienstelijk.

Al jaren bestaat er ook een racer op basis van de Corvette. Dat is met de generatie C8 niet anders. Wat krijg je dan? Nou, de spectaculaire Corvette Z06 GT3.R. Deze auto beleeft zijn racedebuut op de 24 uur van Daytona in 2024. Dat is inderdaad nog een jaar weg. De presentatie is nu al zodat teams een order kunnen plaatsen. De leveringen vinden in het komende jaar plaats en dan kan volgend jaar het echte racen beginnen.

Onder de kap van de GT3.R huist een DOHC V8 met een vlakke krukas. Het blok is 5.5 liter groot en heeft zijn oorsprong in de reguliere Z06 straatauto. Al sinds 2019 test Chevrolet dit motorblok van de Corvette op het circuit. Dat was nog voor de komst van de Z06.

Hoewel de transitie naar elektrisch misschien wel harder gaat dan je hoopt, is het ook nog fijn om te beseffen dat autofabrikanten met dit soort dino auto’s op het circuit verschijnen. De achtcilinder raceauto in competitievorm is (gelukkig) nog niet dood. Naast Chevrolet maakt bijvoorbeeld Mercedes-AMG ook gebruik van achtpitters voor hun racers. En dat klinkt toch verdraaid lekker als je als toeschouwer de auto’s in actie ziet.

De nieuwe Corvette Z06 GT3.R. kan aangeschaft worden door raceteams die er in competitie mee willen racen. De auto komt onder meer in actie tijdens de 24 uur van Daytona in 2024.