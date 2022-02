Is de Corvette C8 Widebody eindelijk mooi?

En nee, met met mooie Corvette C8 Widebody bedoelen we niet een grote Citroën-MPV.

Smaak is zeer persoonlijk. Het kan dus zijn dat je het met de volgende paar zinnen absoluut niet eens bent. Maar de nieuwe Chevrolet Corvette is een beetje een vreemde auto. Ja, als je in de VS bent moet je erin kopen. Voor een bepertk bedrag heb je een supercar met 490 pk uit een atmosferische V8.

Maar het model oogt nogal iel. De wielen staan erg ver naar binnen, de auto staat te hoog en de koets lijkt te smal. Ergens klopt het niet helemaal. Waarschijnlijk heeft Chevrolet dat bewust gedaan, want de Corvette Z06 is aanzienlijk breder dan het standaardmodel.

Corvette C8 Widebody

Maar wat als je net een standaard-C8 hebt gekocht en voorlopig geen zin hebt om deze in te ruilen? Dan kun je ‘m ook naar wens aanpassen. Dat is precies wat er met deze Corvette Widebody gebeurd is. De auto is namelijk voorzien van een DuraFlexAero Grand Widebody-kit.

Deze kit bestaat uit meer dank enkel de wielkast-verbreding met 911 GT-esque popnagels. Zo heb is er ook een flinke voorspoiler, matchende sideskirts en een obligate diffusor. Gaaf detail is de enorme Ducktail-spoiler.

Voor extra drama zijn er deuren van de firma LSD geplaatst. LSD staat voor Lambo Style Doors, waardoor we niet uit hoeven te leggen hoe de deuren openen. Nou ok, voor de paar lezers die een Peugeot 1007 of Koenigsegg CCR rijden: de deuren openen nu naar boven.

Enorme wielen

Dan zijn we aanbeland bij de wielen. Die komen van velgenboer ADV.1. Het model heet (adem in) ADV10RF Track Spec Advanced Series (adem uit). De velgen zijn voor 9,5×20 groot, achter 12×21. Dat zijn echt bizar grote wielen voor een relatief kleine auto als de Corvette.

De velgen zijn driedelig gesmeed en zullen een flinke duit kosten. Uiteraard voldoen ze aan alle huidige trends: concave, bi-drectional en bicolor. Het mooie is wel dat je de velg zo kunt samenstellen als je zelf wenst. De prijzen zijn enkel en alleen op aanvraag. Tja, het is dan ook geen setje imitatiewielen, reken op minimaal 10.0000 euro.

