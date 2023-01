Kies maar: voor de deur of in je huis opladen

Wat een luxe! Thuisladen of voor je deur, met dit huis met garage in Delft.

Kost je meer dan een miljoen euro. Maar hey, dan heb je wel de keuze. In Delft wordt momenteel dit historische pand uit 1880 te koop aangeboden. Minder historisch is de gevulde garage, bestaande uit twee Tesla’s. Een Model S en een Model 3.

Het hebben van zo’n grote garage in hartje Delft is een luxe. Ook een luxe zijn de twee publieke laadpalen voor de deur. Met de energieprijzen van tegenwoordig kan het zelfs goedkoper zijn om buiten te laden dan thuis de stekker erin te prikken.

Nu zijn twee Tesla’s als wagenpark niet heel inspirerend te noemen. De aanschaf van een prachtige E-Type of een oude Fiat 500 zou een stuk iconische staan in de bijna 150 jaar oude garage.

De vraagprijs van de woning bedraagt een slordige 1,1 miljoen euro. Het historische pand komt natuurlijk met meer dan een garage en toevallig een fijne laadmogelijkheid pal voor de deur. Er is sprake van 187 vierkante meter woonoppervlak en 8 kamers, waarvan 4 slaapkamers.

Het huis mag je dan meer dan een miljoen kosten. Een parkeervergunning in Delft is ook niet mals. Een vergunning voor de binnenstad kost je 200 euro per jaar voor één auto. Kijk, dan valt die miljoen euro met privé parkeergelegenheid voor meerdere auto’s best mee toch? Binnenkijken doe je op Funda.