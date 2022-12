Corvette wordt wéér een apart automerk?

Corvette wordt weer een automerk. En ja, ook met een crossover…

Een tijdje terug (zo rond 2005-2006) gebeurde er in Europa iets bijzonders. Corvette ging van typenaam naar merknaam. Een beetje een vreemde marketingmove. De Corvette dient namelijk als imagebuilder voor Chevrolet. In Europa waren Chevrolets helaas iets anders dan dat het in de VS was.

In de VS had je Chevrolets als de Malibu, Impala, Trailblazer en Suburban. Op zich wel toffe auto’s. In Europa had je de Chevrolet Matiz, Lacetti, Nubira, Evanda en Tacuma. Omgekatte Daewoo’s. Sterker nog, voor een paar tientjes kon je jouw Daewoo laten voorzien van epische bowtie, het Chevrolet-logo. Daarbij was de Corvette C6 beter dan ooit.

Dus logisch dat de importeur het probeerde met alleen de typenaam als merk. Dat heeft een paar jaar geduurd, later werd de auto weer verkocht als Chevrolet Corvette.

Corvette weer automerk

Maar er zijn weer plannen om Corvette los te weken van Chevrolet. Ditmaal echter alleen niet in Europa of Nederland. Zowel de Corvette als de Chevrolet zijn niet meer leverbaar in ons land, helaas. Nee, in de VS gaan ze Corvette uitbreiden als een sublabel. Volgens een ingewijde is General Motors al heel erg ver met het opzetten van het submerk.

Dat betekent dat er niet alleen een Corvette Coupé en Cabrio zal zijn. Er komen twee compleet andere auto’s bij die ook een Corvette-badge krijgen. De eerste is – natuurlijk – een crossover. De andere is een elektrische vierdeurs sedan. Ze zijn bloedserieus bij GM, want ze willen met het submerk concurreren met Porsche. De Corvette sedan moet dan concurreren met de Porsche Taycan, de Corvette crossover richt zijn peilen op de elektrische opvolger van de Porsche Cayenne.

Hightech

Beide modellen zullen geheel elektrisch zijn. Het is niet zo dat elektrische Chevy’s een Corvette-badge krijgen. De elektrische Corvette’s moeten enorm hightech zijn met 800V architectuur, 350 kW laadcapaciteit en tweeversnellings-transmissie. Precies, net als Porsche ook heeft. Qua prestaties zal Corvette het beter voor elkaar hebben dan Porsche. Bij de Duitsers kun je nog ‘langzame’ EV’s kopen, maar de Corvettes krijgen naar verluidt 850 tot 1.000 pk.

General Motors schijnt dit zo geheim mogelijk te houden en al best ver te zijn met de ontwikkeling. In 2025 moet het sublabel gelanceerd worden.

Via: Carscoops