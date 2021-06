F1 Singapore 2021 geannuleerd, andere races ook in gevaar - Autoblog.nl

Van 1 tot 3 oktober zou het Formule 1 circus in actie komen in Singapore, maar die race is geannuleerd.

We hoeven niet uit te leggen waarom de kalender ook voor 2021 maar blijft wijzigen. De strenge toelatingseisen in de stadsstaat staan een race in de weg. Het cancellen van de race zou al een voldongen feit zijn op dit moment. En dus wordt er gezocht naar een vervangende race.

De BBC meldt op haar website dat een aantal races in de running zijn om de datum van Singapore over te nemen. Dit zou onder andere het eerder gecancelde Turkije kunnen zijn. Ook de eerder uitgestelde race in China zou nu weer in beeld kunnen komen.

Het is ook mogelijk dat de GP van de Verenigde Staten die op 22-24 oktober is gepland uitgebreid wordt met een tweede raceweekend. Bijvoorbeeld op 15-17 oktober. Maar zoals je leest, dit is vooral een hoop speculatie. Het nieuws is nu vooral dat Singapore geannuleerd is en stap 2 is de mogelijke vervanging.

Lopen er meer races gevaar?

De F1 organisatoren zouden nog steeds uit willen komen op een kalender van 23 races maar Corona ligt als dealbreaker ook nog op de loer bij een paar andere races.

In Japan zijn alle ogen gericht op de Olympische Spelen en mogelijke uitzonderingen die daarvoor gemaakt worden. De GP zou wel eens net te veel kunnen zijn voor de stresssituatie rondom buitenlandse bezoekers.

Brazilië heeft het coronavraagstuk ook nog niet volledig getackeld (to put it mildly). Dus wellicht is daar een verscherping van maatregelen ook nog nodig.

En dan tenslotte Australië , dat heeft net als Singapore een zero tolerance beleid als het gaat om het toelaten van buitenlanders. 1 Corona geval zou in Melbourne nu ook al leiden tot een lockdown (ja ze zijn echt streng daar). Dus 1 geval in de F1 paddock kan de gehele race in gevaar brengen. Zelfs wanneer het gehele circus al in Melbourne aanwezig is.

Australië zou daarnaast net als wellicht de GP van Zandvoort volledige vaccinatie kunnen gaan eisen van al het aanwezige f1 personeel.

Wordt vervolgd is in dit geval dus wel een zekerheidje!