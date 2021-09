Duurste garage van Nederland is nu 300.000 euro goedkoper

Misschien was bijna een miljoen euro vragen voor de duurste garage van Nederland iets aan de gekke kant?

Niet alleen de huizenprijzen liggen hoog, ook voor een garage moet je dik betalen. Al helemaal als deze zich in hartje Amsterdam begeeft. Bijna een jaar geleden schreven we over de destijds duurste garage van Nederland. Een ruimte van 22 vierkante meter werd te koop aangeboden voor 990.000 euro. Geen idee hebbende of iemand dit inderdaad ging neertellen voor de ruimte.

Vermoedelijk is dit niet het geval geweest. Want er is weer een garage opgedoken op Funda. Warempel, het is gewoon dezelfde! Maar niet voor bijna een miljoen euro. De vraagprijs is gezakt naar 690.000 euro. Vermoedelijk is dit nog steeds dezelfde eigenaar of eigenaren die er van af willen. Want deze vorig jaar aankopen voor de hoofdprijs en nu voor een verlies van drie ton aanbieden lijkt ons sterk.

Duurste garage van Nederland

De garage begeeft zich op de hoek van de Jacob Obrechtstraat en de van Breestraat. Nu is een vraagprijs van 690.000 euro nog steeds behoorlijk. Maar als er al drie ton van de vraagprijs in een jaar is verdwenen, kun je vast er nog wel wat afdingen. De garage heeft onder andere een spoelbak en een wateraansluiting. Misschien er een mooie badkamer van maken? Sla je slag op Funda.

Rotterdam

Dan is het beter behappen in Rotterdam. Daar vonden we bijvoorbeeld deze lekkere gevulde garage op Funda voor 89.500 euro. Niet zo gek ver van het centrum. Kijk, dat scheelt een slok op de borrel. En deze garage staat niet in Amsterdam, wat ook een pluspunt is natuurlijk.