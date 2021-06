De duurste SLK van Marktplaats: dit is 'm! - Autoblog.nl

De duurste SLK van Marktplaats is meteen een hele dikke. Zo worden ze helaas niet meer gemaakt.

Aanvankelijk was het de bedoeling om dit te artikel een nieuwe auto te behandelen. Alfa Romeo namelijk is bezig met een elektrische crossover, de ‘Palade’. Omdat de kans groot is dat geen enkele liefhebber zit te wachten op nog zo’n vormloos apparaat met brakke wegligging, belabberde actieradius en hoog prijskaartje, ging ondergetekende struinen op Marktplaats.

Want wat is nu het tegenovergestelde van een elektrische crossover? Een auto die beleving biedt, waar je van kunt genieten en waar je misschien een tikkeltje bang voor kunt zijn. Een beetje een onbehouwen beest. We kwamen uit op de duurste Mercedes-Benz SLK 55 AMG en het is een een absoluut pareltje.

Step Brothers op repeat

Destijds vond men de Boxster S een meer verfijnde sportwagen. Maar dat was de consensus van serieuze journalisten. De SLK55 was beter in staat om een enorme glimlach op je gezicht te brengen. Ja, een Japanse art-house film over een siamese tweeling met verlatingsangst is vast intellectueler, maar eigenlijk wil je gewoon de Step Brothers nóg een keer zien. Deze auto is die film, maar dan op repeat. Het blijft hilarisch.

De duurste Mercedes SLK van Marktplaats is tevens een heel vers exemplaar. Niet zozeer qua bouwjaar, want het apparaat komt uit 2005. Sindsdien heeft de auto slehts 11.244 km gelopen. Dat is bijzonder weinig. In het kader van de kilometerstand, valt de vraagprijs van 42.950 euro reuze mee. Het is absoluut geen koopje, maar een goed exemplaar met niet al te veel kilometers kost je in Duitsland al gauw 30 tot 35 mille.

Interieur duurste SLK van Marktplaats

De kleur lijkt Schmaragdswarz te zijn, een heel donkergroene kleur. Dan het interieur, waar niet veel ruimte is voor veel activiteiten. Helaas is de bekleding gewoon zwart. Een bruin interieur zou eigenlijk een stuk mooier staan. De 18″ velgen zijn verrassend klein qua diameter en zien er geweldig uit. De reden om deze auto te kopen is natuurlijk de vierentwintigkleps M113 V8 met 5.4 liter cilinderinhoud. Een keertje volgas met deze auto door een tunnel is namelijk voldoende om te kunnen concluderen dat je beste vrienden met elkaar geworden bent.

Deze levert 367 pk en 510 Nm. Zelfs zonder sportuitlaat klinkt deze auto al geweldig. Deze duurste Mercedes SLK van Mercedes is misschien wel de ideale auto voor het weekend, omdat je van de baas, jouw eega én de overheid de komende jaren zult moeten rijden in zo’n, eh, ja: elektrische crossover. Deze SLK is het beste tegengif.

De SLK-advertentie op Marktplaats check je hier.