Ontslag Bottas al in de zomer bekend? - Autoblog.nl

Als het aan een bepaalde jonge Britse coureur ligt, wordt het ontslag voor Bottas al snel aangekondigd.

De combinatie Lewis Hamilton – Valtteri Bottas is altijd een beetje een vreemde geweest. Nico Rosberg was een aantoonbaar talentvollere rijder die het Lewis veel lastiger wist maken. Ergo: dat wilde men bij Mercedes niet. En op zich is het niet zo’n vreemde gedachte.

De Mercedes F1-auto was dermate dominant dat je geen tweede toprijder nodig had. Gewoon een heel degelijke, stabiele en introverte Fin. De tactiek pakte goed uit, want Hamilton werd elk jaar op zijn sloffen kampioen met Bottas tweede op een veilige afstand. Iedereen blij. Nou ja, niet iedereen. George Russell niet, namelijk. De Brit wordt gezien als een groot talent door onder meer door Toto Wolff, die niet geheel ontoevallig ook zijn manager is.

Hameren op ontslag Bottas

Russell behoort al sinds 2017 tot het het junior-programma van Mercedes. De geruchten zijn enorm sterk dat hij volgend jaar bij Mercedes zal rijden. Alleen is het nog een afwachten welk zitje hij gaat innemen. In een interview met het befaamde Autosport zei Russel het volgende

Ik denk, logischerwijs, dat we allemaal iets beslist willen hebben tijdens de zomerstop. Ik denk dat dat voor iedereen het beste is. Om eerlijk te zijn, ik probeer het onderwerp niet op te dringen bij Mercedes. Ik ben voor nu alleen aan het focussen op Williams. George Russell, wil zich niet aandringen maar doet het toch

Russell heeft al vaker aangedrongen dat hij eigenlijk wel het zitje van Bottas wilde hebben. Na de crash op Imola, gaf hij Bottas de schuld (direct na de race). Hij verweet Bottas dat ‘ie zo ver achteraan in het veld reed in zo’n dominante auto. Uiteraard slikte hij daarna wat woorden in (waarschijnlijk na een reprimande van Der Toto), maar het is duidelijk dat Russell staat te springen.

Contract van één jaar

Het is overigens niet eens zeker dat Russell er is om Bottas te vervangen. Natuurlijk, Bottas heeft slechts een éénjarig contract, maar dat geldt óók voor Lewis Hamilton. De kans dat Lewis de achtste titel pakt is levensgroot en wellicht dat de dan 37-jarige coureur het wel mooi geweest vindt. Als dat het geval is, heeft Russell Bottas ineens nodig als wingman. Het is wel duidelijk wie Russell het liefste wil hebben:

Ik denk dat het geweldig is voor de sport en voor Mercedes, als Lewis door blijft racen. En natuurlijk, als jonge coureur wil je het opnemen tegen de beste. En Lewis is de beste coureur. George Russell, vindt Bottas niet de beste coureur.

Dus er zijn meerdere scenario’s mogelijk voor Mercedes volgend jaar, maar de kans dat de line-up hetzelfde is als dit jaar, is klein. Naast ‘Russell-Hamilton’ (grootste kans), is dus ook ‘Russell-Bottas’ mogelijk. Maar er is nog een mogelijkheid.

Een derde optie is namelijk dat Hamilton klaar is met de F1 en Mercedes met Bottas. De combinatie ‘Russell-Ocon’ is dan ook goed mogelijk. De Fransman staat eveneens onder de paraplu bij Toto Wolff en beleeft dit jaar een voortvarend seizoen.

Wat denk jij dat er volgend jaar gaat gebeuren? Gaat Hamiton revanche nemen op de titel die Verstappen nipt weet te pakken? Of krijgen we een heel frisse line-up na weer een saai seizoen? Laat het weten, in de comments!