De échte Mini is terug, in stijl van 2022

De Mini, zoals je het iconische model kent, is terug en doet mee in de moderne tijd anno 2022.

In Italië hebben ze de Fiat 500, de Britten kennen we van Mini. Met de kleine letters dus, nog voordat BMW er een vinger in de pap kreeg. De MINI’s van vandaag de dag zijn niet zo klein meer, dat weten we allemaal. Maar het moderne MINI heeft de klassieke Mini teruggebracht. Als elektrische stadsauto. Dat hebben ze gedaan onder het MINI Recharged project.

Het origineel werd gelanceerd in 1959. Meer dan zestig jaar geleden. Toen nog uiteraard met een verbrandingsmotor. Maar wat als je deze klassieker neemt en er een elektrische auto van maakt? Het idee werd gelanceerd met een concept in 2018. Destijds gepresenteerd op de New York Auto Show. Animo voor dit idee bleek zo groot, dat ze bij MINI een ontwikkeling begonnen om verder te gaan dan alleen een concept.

Zo geschiedde en staan we nu met het MINI Recharged project. Eigenaren van een klassieke Mini kunnen bij het project terecht met de auto. Het voertuig dient dan als donorauto. Ergens klinkt het wel een beetje jammer. De verbrandingsmotor opofferen voor een elektrische aandrijflijn. Maar maak je geen zorgen. Mini gooit de oude motor niet weg, maar deze blijft in bewaring. Mocht je om wat voor reden dan ook weer terugwillen naar het origineel dan kan dat. Kijk, daar is over nagedacht!

De elektrische aandrijflijn bestaat uit een 90 kW accupakket. Daarmee sprint de stadsauto in negen seconden naar 100 km/u. Niet heel snel, maar snel genoeg voor het type auto. Opladen kan met een laadsnelheid tot 6.6 kW en de actieradius ligt op 160 kilometer.