BMW wil van MINI een volledig elektrisch merk maken - Autoblog.nl

BMW begint grote concrete stappen te zetten als het gaat om een volledig elektrische strategie, waar MINI de eerste fabrikant wordt die volledig elektrisch wordt. Dat zou gebeuren in 2030.

Het zit er écht aan te komen: de massale switch naar elektrisch rijden. In steeds meer landen en van steeds meer merken hoor je wanneer zij de switch maken naar volledig EV. Zo willen Nederland en Engeland af van stookolie in 2030 en hebben merken als Jaguar al aangekondigd dat het na 2025 finito is met brandstofauto’s. Concrete deadlines dus. Ook BMW heeft een deadline ingesteld voor hun kleine merk. MINI moet tegen 2030 volledig elektrisch worden.

Elektrische MINI’s

De eerste stap is natuurlijk al gezet door de introductie van de MINI Cooper SE. Het eerste volledig elektrische model van MINI weet qua actieradius geen potten te breken, maar qua rijgedrag is er niks mis mee. MINI is vervolgens van plan om hun superhete JCW GP te combineren met de Cooper SE en zo de MINI Electric GP te creëren. Plannen zat dus en met een deadline om MINI volledig elektrisch te maken, zullen er meer modellen volgen. De Countryman krijgt bijvoorbeeld ook een volledig elektrische opvolger. Deze gaat in Leipzig gebouwd worden.

2025

Er is een tweede deadline, namelijk 2025. Dat is het jaar waarin de laatste MINI met een benzinemotor wordt geïntroduceerd. Die wordt dan langzaam uitgefaseerd. Tegen 2027 moet de helft van alle verkochte auto’s van MINI elektrisch zijn. Tegen 2030 kun je dus enkel de MINI showroom binnenwandelen voor een elektrisch model. Dit alles gaat BMW-baas Oliver Zipse bekend maken op een meeting over de financiële situatie van de BMW Group. Dit idee werd aangezwengeld doordat MINI nu een joint venture heeft met het Chinese Great Wall Motor. Die willen ook een lokaal gebouwde elektrische MINI voor de massa tegen 2023.

Schluss dus voor de MINI met plofmotor. Hopelijk kunnen ze er iets leuks van maken. (via Spiegel)