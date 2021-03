Er klopt iets niet aan deze MINI Cooper - Autoblog.nl

We zijn benieuwd wie de doelgroep is van deze MINI Cooper.

Grote spoiler? Check. Diffuser? Check. Agressieve voorbumper? Check. Bij een oppervlakkige blik op deze MINI denk je van doen te hebben met een John Cooper Works. Of misschien zelfs een John Cooper Works GP. Als je je bril opzet zie je echter al snel dat er nergens een uitlaat te bekennen is en dat de grille potdicht zit. Dit is dus een hele andere variant van de MINI: de Cooper SE.

Gepimpte MINI’s zijn er in overvloed, maar een gepimpte elektrische MINI hebben we nog niet eerder gezien. Er zijn überhaupt nog maar heel weinig elektrische auto’s die van aftermarket goodies worden voorzien. De doelgroep die een schreeuwerig uiterlijk wil heeft doorgaans ook een behoefte aan een schreeuwerige uitlaat. Daar komt natuurlijk bij dat de meeste EV’s leasebakken zijn.

Voor de mensen die wel op willen vallen met het uiterlijk van hun auto, maar niet met het geluid is deze MINI wellicht interessant. De auto is namelijk voorzien van een JCW-stijl voorbumper, een voorspoiler, een JCW-stijl achterbumper en een spoiler die geïnspireerd lijkt te zijn op die van de eerste twee generaties John Cooper Works GP. Om het allegaartje af te maken zitten er 19 inch Barracuda Racing-velgen onder. Mocht het je nog niet opgevallen zijn: de auto is ook gewrapt.

Daarmee is de transformatie van deze getunede MINI Cooper SE nog niet compleet. Ook het interieur is meer racy gemaakt. Er zijn Recaro kuipstoelen gemonteerd en de achterbank heeft het veld moeten ruimen ten faveure van een halve rolkooi.

Mening voorbijganger zal verwachten dat er een stevig geluid uit deze auto komt bij het opstarten, maar dat gaat dus niet gebeuren. Veel sneller is deze getunede MINI Cooper SE overigens niet geworden. Motorische tuning van elektrische auto’s is toch nog een brug te ver voor het gros van de tuners. De rolkooi is daarom wellicht wat overdreven.