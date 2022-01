Kia: “Vanaf 2028 komen we met waterstofauto’s”

De Nederlander Sjoerd Knipping is heel recent benoemd tot Vice President of Marketing and Product bij Kia. Reden genoeg voor een paar vragen over Kia’s toekomst.

Gedeelde mobiliteit

Welkom Sjoerd, eerst even een terugblik op 2021. Wat waren de dieptepunten? En wat waren de hoogtepunten?

“Ook welkom! 2021 is voor ons een heel druk jaar geweest. We hebben twee belangrijke modellen gelanceerd: de geheel nieuwe EV6 en de vijfde generatie Sportage. Dat waren twee absolute hoogtepunten. De grootste uitdagingen waar de hele auto-industrie in 2021 mee te maken heeft gehad, zijn de aanhoudende problemen veroorzaakt door Covid en het wereldwijde tekort aan halfgeleiders.

Kia heeft desalniettemin een heel sterk jaar gehad; in het derde kwartaal bereikten we in Europa zelfs ons hoogste marktaandeel ooit van 5,4%. Onze collega’s van de Europese productiehub in Slowakije hebben ervoor gezorgd dat we de productie snel konden aanpassen aan de vraag.”

Elektrische line-up van Kia

Door naar 2022, wat zijn jullie ambities en doelstellingen?

“Ons doel voor 2022 en daarna is om Kia te positioneren als leider in elektrificatie en duurzame mobiliteitsoplossingen. We willen tegen 2035 een volledig geëlektrificeerde line-up in Europa hebben gecreëerd. Modellen als de EV6, de e-Niro, e-Soul en de geëlektrificeerde versies van Sportage, Ceed, XCeed en Sorento zijn daarvan de eerste voorbeelden. We onderzoeken ook tal van vormen van gedeelde mobiliteit, waaronder autodelen en abonnementsdiensten, die zeer interessant worden voor Europese consumenten. Ik kijk ernaar uit om in het komende jaar meer informatie te delen over deze vooruitstrevende diensten.”

Er komt ook een nieuwe generatie Kia Niro. Wat zijn jullie verwachtingen van dit nieuwe model, gezien het succes van de huidige generatie?

“De huidige Niro is een enorme hit. De helft van alle Niro’s die op de planeet zijn verkocht, meer dan 300.000, rijdt rond in Europa. En in Nederland zijn er al meer dan 40.000 verkocht. In 2020 en 2021 was de Niro zelfs de bestverkochte auto van Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe model het succes van de huidige versie verder zal uitbouwen. Ook de volgende generatie Niro biedt keuze uit hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV) en volledig elektrisch (BEV). Daarmee spreken we een zeer brede doelgroep aan.”

Verschuiving naar elektrificatie

Hoe loyaal is de Kia-koper? Koopt iemand die nu een Kia rijdt meestal ook een nieuwe Kia? Of zijn er tegenwoordig veel ‘vreemd-merkrijders’?

“Geen enkel automerk kan puur en alleen vertrouwen op loyaliteit. Tegenwoordig is de concurrentie sterker dan ooit. De enige manier om zowel nieuwe als bestaande klanten aan te trekken, is door auto’s en diensten aan te bieden die de beste mix van gewilde eigenschappen hebben, of het nu gaat om rijeigenschappen, technologie en veiligheid, een opvallend design, prestaties en efficiency. Door te blijven innoveren en vooruit te plannen op belangrijke thema’s zoals de wereldwijde verschuiving naar elektrificatie, kunnen we een voordeel blijven bieden ten opzichte van onze concurrenten.”

We willen tegen 2035 een volledig geëlektrificeerde line-up in Europa hebben gecreëerd.

Welke rol heeft de Stonic nog bij Kia? Blijft dit model relevant?

“De Stonic blijft een zeer belangrijk model voor ons, in een enorm populair segment.”

Wat zijn jullie elektrificatieplannen in het B-segment? Je hebt nu al een Opel Corsa-e en Peugeot e-208. Kunnen we een elektrische Rio verwachten?

“Elektromobiliteit staat centraal in onze plannen om ​​aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen te worden. Kia doet geen uitspraken over toekomstige modellen.”

De EV6 is net onthuld en de volgende is de EV9. Kun je ons meer vertellen over de nieuwe Kia EV9?

“De EV9 Concept verwijst naar een volgende mogelijke toevoeging aan onze line-up van dedicated elektrische auto’s. De EV9 Concept is, net als de EV6, gebaseerd op E-GMP. Dit platform is dus extreem modulair.”

Kia zet in op Solid State-batterijen en waterstof

Wat zijn jullie plannen voor Solid State-batterijen?

“We bespoedigen de ontwikkeling van batterijtechnologieën van de volgende generatie, waaronder all-solid-state batterijen (ASSB’s), waarmee onze klanten aanzienlijk verder kunnen rijden en nog meer gemak bij het opladen gaan ervaren.”

Tot slot: waterstof: wat zijn de plannen van Kia? En als er plannen zijn: wanneer worden de eerste modellen uitgerold?

“We verwachten vanaf 2028 personenauto’s op waterstof te gaan lanceren. Onze eerste waterstofauto wordt gebaseerd op een multifunctioneel model. Op termijn lanceren we in verschillende segmenten nieuwe modellen op waterstof.”