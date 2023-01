De eerste klant geleverde Mercedes-AMG One is hier

Vermogende klanten kunnen in hun handen wrijven: de eerste leveringen van de Mercedes- AMG One zijn een feit.

Knallen zoals in een Formule 1 auto. Dat is toch de ultieme droom van menig autoliefhebber! Natuurlijk, meerdere merken hebben dit al eerder gedaan en die auto’s waren ook indrukwekkend. Denk aan de McLaren F1 of de Ferrari F40. Dit zijn echter wel al auto’s die op leeftijd zijn. Mercedes komt nu met de AMG One.

Eerste Mercedes-AMG One geleverd

Dan ben je wel een baasje als je het lef (en het geld) hebt om er een te bestellen. De auto zal natuurlijk verre van praktisch zijn, maar man man man wat een ding. Mercedes noemt het niet voor niks ‘The One and Only’.

Het is ongeveer vijf en een half jaar geleden dat Mercedes met de auto kwam op de Frankfurt Motor Show. Lewis Hamilton had de eer om de auto te onthullen. Pas in juni vorig jaar kwamen de Duitsers met een versie voor de productie. Maar nu zijn dan eindelijk de leveringen begonnen aan de happy few zien we op Insta.

Het is een F1 auto voor op de straat. Althans, een auto die er het dichtst bij in de buurt in komt. Blijkbaar waren er genoeg mensen met een flinke portemonnee, want de orders bleven binnenkomen. Toch gaat Mercedes er ‘maar’ 275 bouwen, dit terwijl klaarblijkelijk de vraag naar de hybride auto met een 1,6-liter V6-turbomotor en vier elektromotoren veel groter is. De hypercar heeft uiteraard verbluffende prestaties. Naar de honderd kilometer per uur knal je binnen 2,2 seconden. De driehonderd tik je aan binnen 11 seconden. Waar je dat kan doen in ons landje, geen idee. Maar het is toch gaaf.

Hypercar

Het is met recht een hypercar en de eerste levering heeft Duitse kentekenplaten, hoe kan het ook anders. Hij is zwart uitgevoerd met de herkenbare Pertronas-groene accenten. Dat moet je wel liggen, maar het ziet er naar mijn idee wel goed uit.

Het is onduidelijk wie de eigenaar is van het eerste exemplaar. Wat we wel weten is dat Hamilton, Rosberg en Coulthard er eentje besteld hebben. Het zou zomaar kunnen dat deze eerste auto naar een van deze coureurs gaat. Al is het maar om marketingtechnische redenen. Het zal ons een worst zijn, wij genieten nog even door van deze afbeeldingen.