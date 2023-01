Citroën DS21 Le Dandy met patina is een ware schuurvondst

Het was een blikvanger van jewelste op Interclassics in Maastricht. Zo uit een schuur getrokken en met alle patina van 30 jaar stilstand erop.

Een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas.

En deze witte Citroën DS 21 uit 1966 is niet zomaar een DS, het is een uiterst zeldzame coupé van carrossier Henri Chapron. Dit model draagt treffend de naam Le Dandy. Want je moest in de jaren zestig wel een beetje een ‘heertje’ zijn om zo’n auto nieuw aan te schaffen (een dandy is een man met een overdreven verzorgd uiterlijk, een man die pronkt met zijn uiterlijk).

Henri Chapron ontwierp veel modellen voor Citroën, en bij de DS mocht hij een paar stappen verder gaan. Dat resulteerde in een tweedeurs variant die zowel als coupé als cabriolet verscheen. Het model Le Dandy is een coupé waarvan tussen 1960 en 1970 ongeveer 50 exemplaren zijn gebouwd. Ondanks dat kleine aantal zijn er verschillen tussen opeenvolgende productieseries die de 10 productiejaren van Le Dandy omspannen.

Van de DS als geheel zijn er in de periode 1958-1974 zes productieseries geweest. In vier daarvan werden er Le Dandy- coupés gebouwd. Van dit witte exemplaar uit 1966 (productieserie vier) zijn er slechts 15 exemplaren gemaakt. Hij kenmerkt zich door vinnen op de achterspatborden, iets dat modellen uit de vroegste bouwjaren niet hebben. Die hebben een schuin aflopende achterkant. De gestrekte achtersteven en de lage daklijn geven Le Dandy enigszins merkwaardige proporties, waardoor hij meteen opvalt en duidelijk afsteekt bij de vloeiendere lijnen van de reguliere vierdeurs DS. Met zo’n dandy wilde je je immers onderscheiden van de massa.

Handgebouwd

De auto’s van Chapron werden met de hand gebouwd met voor die tijd kostbare materialen. Zo is het kofferdeksel van kunststof en de rest van de carrosserie van aluminium. De voorruit is zes centimeter lager dan bij een reguliere DS om een lagere en sportievere daklijn mogelijk te maken. Chapron maakte ook het interieur weelderiger dan dat van de standaarduitvoeringen. Hij koos voor Engels Connolly-leer vanwege de kwaliteit, terwijl Citroën voor de eigen modellen Frans leer inkocht.

De DS-cabriolet en -coupéversies van Chapron kregen namen als Palm Beach, Concorde, Le Caddy en Le Dandy. De meest buitenissige van de Chapron-ontwerpen is misschien wel de Majesty, een vierdeurs berline die was bedoeld om achterin te zitten en je te laten chauffeuren. De nadruk op de achterpassagiers laat Autoblog je zien in deze video van een aantal jaar geleden toen we een Majesty mochten rijden.

30 Jaar stilgestaan

De witte Le Dandy is van Marco Draaijer van Classic Cars Arnhem die hem in Nederland aantrof in zijn huidige staat, samen met nog twee andere DS’en.

De auto heeft ruim 30 jaar stilgestaan en we zijn een dag bezig geweest om hem uit te graven. De hydrauliek werkt niet en de remmen zitten vast, dus we hebben hem op hondjes moeten wegrijden Marco Draaijer

Ondanks het jarenlang stof vangen, is de staat van de kwetsbare interieurdelen nog opmerkelijk goed. Het leer van de stoelen heeft patina, maar is niet gescheurd. En de hemel is gaaf en zit nog prima op zijn plek.

De auto is oorspronkelijk nieuw geleverd in Frankrijk, in de champagnestreek. Rond 1978 is hij naar Nederland gehaald, maar al snel in opslag verdwenen. Waar Draaijer hem uit mocht halen van de vorige eigenaar. Opmerkelijk detail is de trekhaak die deze sjieke auto bij aflevering mee kreeg. “Het lijkt erop dat de eerste eigenaar graag wat kistjes champagne wilde kunnen vervoeren”, grapt Draaijer.

Nog 3 over

Alle documenten zaten bij de auto, maar voor de zekerheid nam Draaijer contact op met Noëlle Chapron, de dochter van de ontwerper. Zij bevestigde dat het een echte is en dat de productienummers kloppen. Bovendien geeft ze binnenkort een certificaat af waarin de identiteit en de herkomst van de auto zijn vastgelegd. Van de 15 exemplaren van deze specifieke uitvoering die tussen 1965 en 1967 zijn gebouwd, zijn er nog maar 3 over.

De auto is compleet met alle begeerde typeplaatjes erop, behalve de dubbele chevron op de achterklep. Maar die is makkelijker te vervangen dan de unieke letters Le Dandy en de logo’s van Henri Chapron die al net zo mooi de sporen van de tijd dragen als de rest van de auto. De vraag is nu: restaureren of zo laten? Dat hangt af van wat een koper er mee wil. Draaijer laat de auto voorlopig zoals hij is om met een nieuwe eigenaar te bekijken wat er gaat gebeuren.

Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas.